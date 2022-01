Un dels dos nous radars instal·lats a l’avinguda Sant Jordi d’Olot ha aparegut malmès per un acte vandàlic. L’atac ha afectat la pantalla que detecta la velocitat i captura les imatges. El radar feia molt pocs dies que havia estat instal·lat, i va ser fet malbé just el dia que havia d’entrar en funcionament.

A hores d’ara encara es desconeix qui és l’autor dels fets i com s’ha efectuat l’atac, ja que la pantalla danyada es troba a una altura considerable. A més, el cop s’ha hagut d’efectuar de forma molt precisa i amb un objecte dur i contundent.

Petició veïnal

El nou sistema de radars, demandat per una plataforma de veïns per reduir els excessos de velocitat que es produeixen per diversos vehicles a la zona, havia d’entrar en funcionament precisament dilluns passat, el dia que va aparèixer fet malbé, però a causa dels actes vandàlics, s’ha hagut de suspendre.

Els nous radars estan preparats per detectar els vehicles que circulin a més de 30 quilòmetres per hora.