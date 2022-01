Les comarques gironines, igual que la resta de Catalunya, han viscut un Nadal i un Cap d’Any amb temperatures rècord per als mesos de desembre i gener. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut nou estacions de la província que van registrar, entre els dies 27 i 31 de desembre, la temperatura més alta de la seva història per aquesta època de l’any. Es tracta dels observatoris de Girona (22,6 graus), Cassà de la Selva (21,9 graus), la Bisbal d’Empordà (23,6 graus), la Tallada (també 23,6), Portbou (22,4), el refugi de Malniu (14,2), Ulldeter (12 graus), Molló (21,2) i Sant Pau de Segúries (21,1). També a l’observatori de Núria es va batre el rècord de calor entre els dies 1 i 2 de gener: 14,1 graus.

Aquestes temperatures que, segons el Meteocat, han arribat a situar-se fins a 12 graus per sobre del que és normal en aquesta època a cotes mitjanes i altes, es deuen «a un anticicló excepcionalment càlid i persistent», que ha deixat valors àmpliament positius a alta muntanya, tot i que la inversió tèrmica també ha estat extrema. Aquestes elvades temperatures, tanmateix, no han resultat una particularitat especial de Girona, sinó que al conjunt de Catalunya també s’han batut rècoreds: 40 de les 153 estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques amb més de deu anys van registrar també la temperatura més alta en un mes de desembre. L’arribada de l’any nou no va comportar cap canvi en aquesta situació, sinó que es van continuar superant rècords de temperatura màxima, però en aquest cas al mes de gener: en total, va haver-hi onze estacions catalanes, sobretot del prelitoral, que van batre el rècord de temperatura màxima durant el primer mes de l’any. Entre elles hi havia la de Núria, al Ripollès. D’altra banda, la inversió tèrmica va provocar glaçades en algunes valls i fondalades i temperatures de més de quinze graus en les muntanyes properes. Així, per exemple, a Barcelona, dissabte es van registrar 5,7 graus de mínima a la zona universitària de la Diagonal, i 16,1 graus a l’Observatori Fabra, a dalt del Tibidabo. De fet, en aquest observatori es va batre el rècord de temperatura màxima al gener en els seus 109 anys d’història, amb 21,9 graus, superant els 21,4 del gener del 2016. Un desembre càlid El Meteocat, a més, ha fet públiques les dades meteorològiques corresponents al mes de desembre, que s’ha de qualificar de «càlid» al conjunt de Catalunya i «molt càlid» a les zones més elevades del territori, si bé a la Costa Brava, igual que en alguns punts de la depressió central, es pot considerar «normal».