Girona no és la única ciutat on els reis han fet el recorregut de la cavalcada a peu. A Salt també han optat per aquest format més proper dels Reis d'Orient i sense repartir caramels. En el municipi gironí, els Reis han sortit a les set de la tarda des de la plaça U d'Octubre, on han tornat per finalitzar l'acte abans de començar a repartir els regals per les cases.

A Llagostera també s'ha optat per fer un recorregut circular i s'ha modificat el traçat a causa de la situació sanitària. Zona de baixa intensitat sensorial a Figueres A Figueres, els Reis d'Orient han repetit el mateix format de cavalcada d'abans de la pandèmia i s'ha acabat amb un gran escenari a la Rambla. La capital altempordanesa també ha mantingut la zona de baixa intensitat sensorial a la plaça del Gra per a persones a persones amb sensibilitat als sorolls i la música alta. La comparsa ha sortit a les set de la tarda des del carrer de Borrassà i no repartirà caramels a causa de la situació sanitària. Cavalcada estàtica a Santa Coloma de Farners Santa Coloma de Farners ha apostat per repetir la cavalcada estàtica que van estrenar l'any passat a la zona dels Saioners des de les sis de la tarda. En aquest punt, els infants han pogut veure els tres Reis asseguts cadascú al seu tron. A Blanes, han recuperat el format prepandèmia i Melcior, Gaspar i Blatasar han arribat a les sis de la tarda en vaixell al port del municipi. Des d'aquí s'han enfilat en una carrossa que els ha portat per alguns dels carrers més cèntrics i han acabat el recorregut davant del pessebre a la plaça dels Dies Feiners. Al Baix Empordà, majoritàriament arriben per mar Ses Majestats també han optat per arribar pel mar a Palamós. En aquest cas un espectacle de circ i llums ha donat la benvinguda als tres Reis a dos quarts de sis de la tarda i posteriorment s'ha fet la cavalcada. A Sant Feliu de Guíxols Ses Majestats van amarrar al port aquest dimarts al vespre, com ja és habitual. Aquest dimecres s'ha mantingut la desfilada fins a la Porta Ferrada a les set del vespre. A Banyoles, el rei negre encapçala la desfilada La capital del Pla de l'Estany ha decidit que aquest 2022 Baltasar sigui l'encarregat de liderar la cavalcada de reis. Per primera vegada, a més, Banyoles no pinta cap membre de la comitiva i cada voluntari ha decidit a quina comitiva reial volia participar, independentment del seu color de pell. La cavalcada ha arrencat al camp de futbol vell i ha finalitzat al parc de la Muralla, en un espai més ampli que davant de l'Ajuntament. Nova carrossa a Olot El carboner de la cavalcada d'Olot ha estrenat carrossa aquest dimecres a la tarda. Els reis han sortit a dos quarts de set del campament reial (situat a la plaça Clarà) i han acabat arribant al Firal Petit on els esperaven els tres trons. Per contra, el municipi de Sant Joan les Fonts ha optat per anul·lar la cavalcada. A canvi, durant tota la tarda els més petits han pogut portar la carta als Reis en una parada instal·lada a Can Miquelet, a l'aire lliure.