Els Reis d'Orient han anat aquest dijous al matí fins a l'hospital Josep Trueta de Girona per fer arribar els regals als infants que estan ingressats durant les festes. Com que les restriccions sanitàries impedeixen que entrin al centre, Ses Majestats han enviat els regals amb una tirolina fins a la planta de pediatria. Els Bombers han ajudat als patges i a Melcior, Gaspar i Baltasar a fer arribar els regals amb un camió cistella des d'on han enviat la tirolina fins a una terrassa. Allà, els Bombers han ajudat els patges a pujar els regals amb una escala fins a la finestra on els esperaven tots els nens ingressats.