Girona va tancar ahir la jornada amb catorze ingressats menys per covid-19 als hospitals de la província. La Nit de Reis va ser la primera de l’any en què el nombre de persones hospitalitzades va descendir i es va col·locar a 233. Els casos confirmats per PCR i TA acumulats van ser 144.661 (3.353 més que abans-d’ahir) i 149.230 si es tenen en compte totes les proves.

En el total del territori català, el Departament de Salut va declarar 32.764 casos nous en les darreres 24 hores i el nombre de positius va arribar als 1.320.387 des de l’inici de la pandèmia. Salut també va anunciar 66 morts més per covid-19, dues de les quals a la regió sanitària de Girona, on han mort 2.390 des que va començar la pandèmia. Tot i el descens de persones ingressades a Girona, en el territori català hi va haver 60 ingressats més als hospitals, encara que es van marcar set crítics menys a les UCI.

Pel que fa a les comarques gironines, el risc de rebrot va decréixer per primer cop aquest 2022 i es va situar a 3.150, set dècimes menys que el general de Catalunya (3.852), i la velocitat de transmissió -Rt-, va continuar a la baixa per tercer dia consecutiu i va ser de 1,35. A Catalunya també va caure fins a 1,39.

En relació amb les visites diàries per covid-19 a l’atenció primària, ahir se’n van atendre 63.559, 12.000 mil menys que dilluns, quan es va registrar el rècord màxim: 75.595 visites. A més, les farmàcies van notificar més de 9.000 positius detectats a casa per autotests d’antígens.

Un 3,38% de baixes

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va facilitar ahir en roda de premsa que el 3,38% dels professionals sanitaris estan de baixa per covid-19 a Catalunya. «És un nombre important, força alt», va afirmar Cabezas, que el va vincular a la transmissibilitat de la variant òmicron i al fet que s’escapi de forma parcial de les vacunes, sobretot amb casos asimptomàtics o lleus i «detectats en les proves que es fan en aquests entorns». Fonts de Salut consultades per ACN van informar ahir que l’afectació entre els sanitaris «avança en paral·lel» a la incidència poblacional i que «no hi ha sobreinfecció» respecte al conjunt de la comunitat.

Un 2% de reinfeccions

Salut va anunciar ahir que s’havien detectat fins al moment un total de 28.402 casos de covid-19 en persones que ja s’havien contagiat anteriorment. Aquesta dada representa un 2% del total de casos registrats des de l’inici de la pandèmia a Catalunya (tenint en compte totes les proves, entre les quals PCR, tests d’antígens o anàlisis serològiques). Salut va notificar que unes 330 persones s’han contagiat tres vegades i que una s’ha infectat fins a quatre cops, un cas «molt anecdòtic», va recalcar Cabezas. D’altra banda, el 98,8% de les mostres analitzades a Catalunya ja corresponen a la variant òmicron, segons dades provisionals corresponents a l’última setmana de l’any.

Un 8,03% dels casos de covid-19 de menors de 50 anys que Salut tenia registrats ahir eren reinfeccions i, entre els majors de 50 anys, aquesta xifra era del 5,25%. Així ho va indicar Cabezas sobre els casos comptabilitzats fins ahir, mentre que si es mira en el global de la pandèmia, les reinfeccions representen el 2%.

La Mireia, una noia de Quart, és un d'aquests casos de reinfecció. Va agafar la covid-19 el maig del 2021, quan era d'Erasmus, i aquest desembre va tornar a ser positiva: «quan vaig notar que tenia mal de coll i febre ho vaig sospitar, però no em pensava que pogués tornar-lo a tenir després de només set mesos». Entre una vegada i l’altra es va vacunar i no sap si és per això que al desembre els símptomes fossin una mica més lleus i de menys durada. «Amb només tres dies ja estava refeta, en canvi, al maig, vaig estar una setmana malalta. Ja no sé si és per la vacuna o per haver-lo passat una vegada, però tot i això, em pensava que no el podia tornar a agafar o, si l'agafava, em pensava que només podia ser asimptomàtica», explica.

L'Eduard, de Girona, va viure una situació semblant a la de la Mireia. El va agafar el Nadal passat, es va vacunar i al novembre el va tenir de nou. «Amb la vacuna i el fet d’haver-lo passat una vegada em vaig despreocupar. Quan el test va sortir positiu, no m’ho podia creure», assenyala. Això li va fer replantejar-se «el sistema», encara que afirma que «és un virus molt nou i tampoc ningú sap com pot actuar».

Recalca, però, que la vacuna i el fet d’haver-lo passat una primera vegada van «fer la seva funció», ja que per Nadal va estar un mes malalt i, en canvi, aquest passat novembre mai no es va trobar malament, només va perdre l’olfacte i el gust durant 15 dies.