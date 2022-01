Nit de fortes glaçades a les comarques gironines i també al conjunt de Catalunya. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), durant la matinada de Reis es van registrar les glaçades més extenses del que portem d’hivern, amb mínimes que van ser inferiors als -5 graus a moltes fondalades de l’interior del país. A la província de Girona, va glaçar pràcticament a tot arreu excepte a l’Alt Empordà i la Costa Brava. En aquests moments, a més, hi ha activada una alerta del Meteocat per temporal marítim a la Costa Brava.

Després d’un Nadal i Cap d’Any amb una calor de rècord, les temperatures han caigut en picat, especialment a la nit. Segons les dades recollides pel meteoròleg Gerard Taulé, ahir es van registrar mínimes de -6,1 graus a les Deveses de Salt, -4,4 graus a les Hortes de Santa Eugènia de Girona, -2 graus al centre de Salt i -1,8 al bell mig de Sarrià de Ter. Més cap al Prepirineu i Pirineu, el Meteocat apuntava que pràcticament s’havia arribat als -8 graus de mínima a Sant Pau de Segúries (Ripollès) i Puigcerdà.

Mínimes encara més baixes

Per avui, es preveu que la mínima pot arribar fins als -8 graus a les Deveses de Salt. L’ambient continuarà essent fred, especialment a l’interior, tot i que es preveu que en general l’ambient sigui assolellat. Això sí, les baixes temperatures que es preveuen han portat el Servei Meteorològic a activar una alerta per fred a tota la zona de la Catalunya central (Osona, el Moianès, el Bages, l’Anoia, l’Urgell i el Solsonès), que de moment no arriba a les comarques gironines.

Pel que fa al Pirineu, a partir d’avui poden arribar algunes nevades que podran baixar de cota fins a situar-se al voltant dels 800 metres. Les previsions apunten, però, que es produiran bàsicament al vessant nord de la serralada.

En canvi, el que sí que hi ha activat a la província és una alerta per temporal marítim. La previsió és d’avís a tota la costa de l’Alt Empordà per la forta tramuntana que bufa a la zona: ahir, per exemple, es van registrar ratxes de 130 quilòmetres per hora a Portbou, així com de gairebé 73 quilòmetres per hora al pantà de Darnius-Boadella i 64 a Sant Pere Pescador. Les ventades també van arribar als 63 quilòmetres per hora a Navata i fins als 60 a Roses. I per avui, no està previst que la situació canviï massa.

Al llarg d’avui, les ratxes de vent podran tornar a superar els 70 quilòmetres per hora. A més, a partir del migdia, aquest temporal marítim es pot estendre també fins al Baix Empordà, amb onades que poden superar els 2,5 metres d’alçada.