Ribes de Freser tanca avui el període de votació dels Pressupostos Participatius iniciats el passat novembre. En total, segons ha informat el consistori, es van presentar seixanta-dues propostes, mentre que només vint-i-sis d’aquestes van passar a la següent fase, ja que moltes no van complir amb els requisits necessaris.

Els requisits que havien de complir eren que aquestes siguin inversions de competència municipal, que s’adeqüin a la normativa vigent i no contradiguin altres plans o projectes aprovats, que siguin iniciatives noves, que no superin els 25.000 euros de cost i, finalment, que no comprometin exercicis futurs.

Les propostes plantejades oscil·len entre els 10.000 i 25.000 euros i són molt diverses. Entre altres, s’hi troben les propostes de restaurar les fonts del municipi, invertir en una xarxa de WiFi gratuïta, pintar diversos murals o bé substituir les cadires del teatre.

La votació, oberta des del 31 de desembre, es pot fer fins avui i des de la pàgina web decidimribes.cat, on tots els ribetans majors de 16 anys es poden identificar i escollir les tres opcions que més els agradin. Segons l’Ajuntament, s’ha optat per fer la votació només per la via telemàtica a causa de la situació sanitària. Tot i això, s’ha habilitat una adreça de correu per si algú té alguna dificultat o incidència.