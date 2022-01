La situació de la Covid a nivell internacional no dona treva i Ryanair ha suspès la meitat de rutes que tenia previstes per aquest mes de gener des de l’aeroport de Girona. Concretament, ha retirat de la venda els bitllets per a Rabat, Londres Stansted, Budapest i Karlsruhe-Baden, que no es poden comprar fins al mes de febrer. Tot i això, els plans de la companyia es mantenen, com sempre, subjecte a canvis, en funció de l’evolució de la pandèmia i les restriccions dels diferents països. D’altra banda, l’aerolínia ha posat a la venda un nou vol per aquest estiu a Nuremberg (Alemanya).

Aquest hivern, Ryanair torna a tenir un avió a la base de Girona després que l’any passat decidís no volar durant tota la temporada d’hivern. La seva idea inicial era oferir vuit destinacions: les quatre ja mencionades més Dublín, Pisa, Cracòvia i Brussel·les-Charleroi. Algunes es van començar a operar des del mateix mes d’octubre, mentre que d’altres s’hi van sumar al desembre. A hores d’ara, tanmateix, Ryanair ha hagut de treure de la venda quatre destinacions.

La primera és Rabat, que havia de permetre la reconnexió de Girona amb el Marroc. El problema és que el país africà manté les fronteres tancades, de manera que no és possible volar-hi. De moment, la companyia ha endarrerit la venda de vols fins a principis de febrer, tot i que està per veure quina serà la situació pandèmica en aquell moment.

Pel que fa a Londres-Stansted, ara mateix només es poden comprar vols per avui i diumenge, per tornar de les vacances de Nadal. A partir de llavors, a no hi ha més vols en tot el mes de gener. Fins ara, el govern britànic demanava una PCR negativa per entrar al país després d’haver estat a l’estranger, però el passat dia 5 el govern de Boris Johnson va anunciar que ja no seria necessari. Això podria fer, doncs, que Ryanair decidís recuperar la connexió amb la capital britànica abans d’hora.

La tercera destinació suspesa fins al febrer és Karlsruhe-Baden (Alemanya). El govern alemany manté Espanya en la llista de països d’alt risc per Covid, de manera que als passatgers procedents de l’Estat els demana una quarentena de deu dies. Aquest termini només es pot reduir en cas que s’aporti un test positiu cinc dies després d’haver tornat. Aquest tipus de mesures, doncs, compliquen la demanda.

Finalment, la quarta destinació anul·lada durant el gener és Budapest (Hongria). En canvi, com a nota positiva, Ryanair ha posat a la venda una nova destinació per aquest estiu: es tracta de Nuremberg (Alemanya), on començarà a volar a partir de finals de març.

La distensió de les mesures britàniques fa duplicar les reserves de Jet2 per a Espanya

Bones notícies, en canvi, per a Jet2, que porta dos estius seguits sense poder volar a Girona però que confia en reemprendre les connexions entre el Regne Unit i la Costa Brava a partir del mes d’abril. El govern britànic ha relaxat les mesures contra la Covid-19, de manera que els turistes que tinguin la pauta completa de vacunació ja no s’hauran de fer una PCR abans de tornar a Anglaterra o Irlanda del Nord un cop hagin acabat les vacances a l’estranger. Això ha fet que la companyia llancés des del mateix dia 5 (data en què es va anunciar el canvi) ofertes especials per a tots aquells que reservin els vols o paquets vacacionals abans del 18 de gener, i el resultat ha estat que s’ha més que duplicat les reserves per fer vacances a Espanya en comparació amb les 24 hores anteriors, tornant a les xifres d’abans de la pandèmia.

Ja fa mesos que Jet2 va anunciar una «forta aposta» per l’aeroport de Girona de cares a l’estiu de 2022, amb set rutes previstes a hores d’ara.