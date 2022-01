El Departament de Salut s’estrena a la xarxa social de cites Tinder per promoure la vacunació i ampliar la cobertura vacunal de les franges d’entre 20 i 49 anys, davant del volum de positius arran de la nova variant de la covid-19. La campanya serà vigent fins al 12 de gener i consisteix en la inserció d’espais publicitaris a l’aplicació, utilitzant el llenguatge propi d’aquesta plataforma que els usuaris utilitzen per conèixer gent i concertar cites: els anuncis simulen el perfil a Tinder de la vacuna Covid-19 i, amb missatges com «Si encara no ens hem vist, demana’m una cita», adrecen l’usuari a clicar a vacunacovidsalut.cat per demanar hora.

L’objectiu és incentivar la vacunació dels grups d’edat de persones majors de 16 anys, on les cobertures són més baixes. El 79,5% de les persones de 35 a 39 anys han rebut la primera punxada i el 76,8% tenen la pauta completa. Pel que fa a la franja de 30 a 34 anys, el 76,2% tenen la primera dosi mentre que el 73% porten les dues. De 20 a 29 anys tenen uns resultats similars: el 79,3% tenen una vacuna i el 75,7%, la pauta completa. Pel que fa a les franges d’edat superiors, entre els 40 i 60 anys el percentatge de vacunats supera el 80% i, entre els majors de seixanta anys, més del 90% ja tenen la pauta completa.

200.000 cites disponibles

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va fer ahir una crida a vacunar-se a tota la gent que encara no ho hagi fet a Catalunya, tot recordant que la pauta completa de vacunació és essencial per disminuir exponencialment el risc d’infecció greu o de mortalitat. En aquest moment, hi ha encara unes 200.000 cites disponibles, tant per a adults com per a infants majors de 5 anys, que es poden agafar a través de la pàgina web. Cabezas ha recordat que «el millor moment per a vacunar-se és ara per a qualsevol persona que estigui cridada a fer-ho», ja que no fer-ho té una «afectació claríssima» en la salut i les hospitalitzacions. Un percentatge important d’ingressats són persones que no s’han vacunat o que ja poden rebre la dosi de record. «La vacuna és molt efectiva per evitar les complicacions i si aconseguim aturar aquesta onada els professionals sanitaris es podran dedicar a altres factors de salut més enllà de la covid-19», va concloure Cabezas.

Des de Salut expliquen que les persones no vacunades majors de 50 anys tenen una probabilitat 3,5 vegades més gran de ser hospitalitzades per covid i 7,2 vegades més d’entrar a l’UCI. En aquestes edats i d’altres més superiors és especialment rellevant la vacunació, com ho demostra també que les persones no vacunades majors de 70 anys tenen una probabilitat 6,8 vegades més gran de ser hospitalitzades per COVID i 15,5 vegades més d’entrar a l’UCI que les d’aquesta edat que tenen dosis de record. “Rebre aquesta dosi quan toca evita molt l’hospitalització per la variant òmicron”, va dir Cabezas citant els resultats d’un estudi molt recent del Regne Unit que parla sobre l’efectivitat de la vacunació per evitar l’hospitalització per aquesta variant.