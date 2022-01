La tramuntana va tornar a agitar ahir les comarques gironines -especialment l’Alt Empordà-, i més enllà de provocar algun incident sense ferits, també va obligar alguns municipis a modificar diverses cavalcades de Reis.

A primera hora del matí el vent va bufar amb força arreu de les comarques gironines, però sobretot a l’Alt Empordà. El Meteocat ja va alertar de fortes ventades arreu del territori i especialment als extrems nord i sud de Catalunya, un fet que va provocar que alguns municipis de l’Alt Empordà es veiessin obligats a última hora a modificar els seus recorreguts de les cavalcades de Reis per fer-los més segurs i evitar les ventades. Un d’aquests municipis és Vilafant, que cap al migdia va anunciar a través de les xarxes socials de l’Ajuntament que s’anul·lava la cavalcada per la tramuntana. En canvi, el municipi va rebre els Reis dins el pavelló municipal, on també es va traslladar el campament i el pessebre vivent.

L’Escala també va canviar el recorregut previst, tot i que ja ho va anunciar el dia 4 arran de la previsió de fortes ratxes de vent. En el seu cas, va modificar el recorregut de la cavalcada, i en lloc d’arribar per mar van iniciar el seu recorregut al Camí Ample, seguint per l’avinguda Ave Maria fins a la Sala Polivalent municipal, on finalment es va situar el campament reial, que inicialment estava situat a la Mar d’en Manassa. A Sant Climent Sescebes els Reis van arribar directament a la Sala de Ball, en comptes de sortir a la plaça, com s’havia previst. L’Ajuntament va indicar que el vent va fer «impossible» mantenir el recorregut.

Ventalló també va optar per allotjar ses majestats al pavelló municipal i resguardar-los del mal temps. En canvi, a Vilajuïga, el consistori va decidir iniciar la cavalcada a les 18 hores a la Font del Racó, i fer-la arribar fins a la plaça de la Sardana, on va fer la volta per acabar finalment davant l’Ajuntament. En el cas de Viladamat, el consistori va decidir canviar la ubicació del campament reial a l’església per la situació meteorològica i també per l’augment de casos de coronavirus al municipi.

Fortes ratxes a Portbou

El Meteocat va captar ratxes de vent de fins a 137,5 quilòmetres per hora a Portbou, uns registres que es van produir durant el matí. Al llarg del dia la tramuntana va seguir present a molts punts de les comarques gironines, que als municipis de la Costa Brava va estar acompanyat de forts onatges que van superar els dos metres, sobretot al cap de Creus i al cap de Begur. De fet, el Meteocat va activar un avís per temporal que es mantindrà fins demà.

Roses també va xifrar ratxes de més de 70 quilòmetres per hora, igual que Castell d’Aro, on més enllà del vent també van caure algunes precipitacions. El vent també va bufar amb força a la Cerdanya, i l’estació de Das va registrar ratxes de 77 quilòmetres per hora.

Teulades aixecades pel vent

L’episodi de vent va provocar alguns incidents, tots a l’Alt Empordà, que no van provocar ferits. Concretament, els Bombers de la Generalitat van atendre cinc serveis relacionats amb el fort vent. A tres quarts de set del matí, a Biure les ratxes van arrencar un arbre situat a l’entrada del municipi. Al mateix municipi, una nau industrial situada a prop de l’N-II va patir desperfectes a la coberta, i el vent va fer caure unes planxes metàl·liques que no van provocar ferits. A Albons, a les nou del matí un balcó es va desprendre d’una casa situada al carrer de les dunes. La teulada també va quedar afectada. No es van produir ferits.

A La Jonquera, els Bombers van haver de retirar les planxes d’una coberta de la benzinera, que van estar a punt de caure. Per últim, a Llers, la teulada d’una casa situada al carrer Rosaleda es va danyar pel vent. Tots els serveis es van fer durant el matí.