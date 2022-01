El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va autoritzar ahir prorrogar 14 dies més les mesures plantejades per la Generalitat de Catalunya per intentar frenar l’explosió de contagis al territori. Els jutjats van avalar mantenir durant dues setmanes més mesures com el toc de queda (d’una a sis del matí en municipis de més de 10.000 habitants on hi hagi una alta incidència de casos), així com el límit de trobades de màxim 10 persones, les restriccions d’aforament del 70% en actes religiosos i trobades civils i l’obligatorietat del passaport covid per accedir a locals de restauració, determinats espais culturals i residències geriàtriques.

