El primer premi de la Loteria de Reis va caure íntegrament a Logroño, a La Rioja. El sorteig es va celebrar ahir al migdia i va repartir dos milions d’euros per sèrie, equivalent a 200.000 euros el dècim, al número 41665.

La capital de La Rioja ha rebut 100 milions d’euros, i la majoria dels dècims van ser venuts a la finestreta, a l’Administració número 6 situada al carrer Muro del Carmen, però també al restaurant Trompeta de Plata, que feia 20 anys que estava abonat al 41665, i també al Camping de Haro.

El responsable de l’Administració número 6, Ángel Alda, va explicar que el número, repartit a clients de tota la vida, es va esgotar i que no li va quedar cap dels 500 dècims venuts. Un dels clients afortunats va explicar que feia 20 anys que comprava el mateix número.

Pel que fa al tercer premi, que compta amb 250.000 euros la sèrie i 25.000 euros el dècim, va tocar al número 19467 i va caure parcialment a l’Hospitalet de Llobregat, concretament a l’administració número El Gato Negro, situada a l’avinguda del Carrilet. De fet, el responsable de l’establiment, Antonio Ávila, va comprar el local fa tres anys, i en els darrers mesos ha venut dos premis importants -per Sant Joan va repartir un milió d’euros-. Tot i que encara no sap la quantitat exacta que havia repartit, Ávila va assegurar que eren «molts diners», ja que va vendre una sèrie del número premiat, i també es van comprar molts bitllets per màquina. Es tracta d’un premi també molt repartit a la resta de l’Estat, en punts com Madrid, Estepona, Jerez de la Frontera i Santa Cruz de Tenerife i València, entre d’altres.

Enguany els catalans s’han gastat 86,3 milions d’euros en el sorteig de Reis, una xifra que suposa un increment del 0,46% en comparació amb l’any passat. Això suposa una despesa mitjana d’11,12 euros per persona, per sota la mitjana de l’Estat, que se situa en els 15,66 euros. A Girona, els ciutadans han tingut una despesa de 7,2 milions en loteria, un 8% més que l’any anterior. A la resta de províncies catalanes, la despesa ha estat major, amb 62,6 milions a Barcelona, 8,4 milions a Lleida i 8,05 milions a Tarragona.