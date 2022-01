El 74,5% de les residències de gent gran de les comarques gironines no tenen cap cas de covid entre els seus residents, segons les últimes dades del Departament de Salut i Drets Socials. Dels 110 centres analitzats de la província, un 82 estan nets de positius i es classifiquen en el color verd, que significa que no compten amb casos actius. Pel que fa als 28 restants, 11 es troben en situació taronja (que es tradueix en la presència de persones positives, però el brot es considera controlat i es garanteix una correcta sectorització i aïllament d’espais de la residència), i 17 en vermella (amb l’aparició de nous casos i brots en investigació).

Les residències de la regió sanitària de Girona són de les que es troben en millors condicions dins de l’escenari català, darrere de l’Alt Pirineu i Aran, on el 100% dels centres són verds, i de Lleida, on el 84,9% no tenen positius entre els residents. A escala de Catalunya, el 52,34% dels centres es troben lliures de covid, mentre que un 26,97% es classifiquen en taronja i un 20,70% en vermell.

A Catalunya, hi ha 708 casos actius en 210 residències de gent gran (l’1,4% dels residents) i pel que fa a centres residencials de serveis socials, 288 presentaven fins ahir algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents. En concret, les 210 residències de gent gran, 44 centres de persones amb discapacitat, 5 centres residencials de salut mental, i 29 centres del grup d’altres tipus de recursos residencials, com centres d’infància, per a persones en risc d’exclusió i d’altres. En total, hi ha 929 persones residents que són casos confirmats de covid-19 (l’1,6% del total). De les proves fetes, un 3,99% han tingut un resultat positiu.

Al llarg de la darrera setmana analitzada (del 26 de desembre a l’1 de gener), hi va haver 14 defuncions per covid-19, mentre que 68 persones residents van ser ingressades.

Pel que fa al personal afectat, un 3,5% és positiu per covid, un valor similar al del personal dels hospitals, on un 3,38% tenen la covid-19.

Un bon regal de reis

Els residents de la Fundació Privada Les Vetes, de Salt, van rebre la primera vacuna el dia de Reis del 2020. La directora, Àngels Teixidor, explica que des d’aleshores no hi ha hagut «ni un sol cas de coronavirus entre la gent gran resident». Després de 365 dies sense positius, Teixidor afirma que valoren «molt positivament» la vacuna, ja que els ha aportat «molta tranquil·litat». El 100% dels residents de Les Vetes porten la pauta completa i la dosi de record, a excepció de dues persones que encara no els tocava per calendari.

«Nosaltres vam tenir un gran brot durant la segona onada. Teníem oxigen i això ens donava una mica més de seguretat, però corríem d’una habitació a l’altra per abastir totes les necessitats. Ho vam passar malament però, amb la vacuna tot va canviar», assenyala.

Durant aquest últim any la residència ha fet els tancaments preventius que es marcaven al territori, però no han hagut de confinar el centre per positius interns. «Quan hem sospitat d’algun cas hem seguit les pautes d’aïllament a l’espera dels resultats de les proves però, per sort, tots han acabat sortint negatius», confessa.

A més de la vacuna, Texidor posa èmfasi en la cura que hi ha hagut per complir sempre les restriccions. «A totes les plantes tenim una persona encarregada de recordar el canvi de mascareta, guants i bata cada cop que s’entra a una habitació i tots els residents porten mascareta a les zones comunes per evitar possibles contagis», manifesta.

El risc de rebrot va tornar a enfilar-se ahir a les comarques gironines i va situar-se a 3.231, 81 punts més que el dia anterior. La sisena onada no va donar treva a la província de Girona el dia de Reis. Si bé el dia 5 el risc de rebrot va marcar el primer descens de l’any, ahir ja va créixer de nou. A hores d’ara, es manté per sobre del 3.000, un valor que va arribar-hi per primera vegada en tota la pandèmia el segon dia d’aquest any entrant (3.004) i que encara continua a l’alça.

Catalunya tampoc va despertar-se en les millors condicions. El risc de rebrot va pujar a 3.858 i es van confirmar 31.126 nous casos confirmats per PCR o TA. En total, el nombre d’infectats per covid al territori català va pujar a 1.351.513 des de l’inici de la pandèmia. Pel que fa a la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats van ser 147.797 (3.136 més que abans-d’ahir) i 152.345 si es tenen en compte totes les proves.

La pressió hospitalària segueix essent alta i en la jornada d’ahir Salut va declarar 62 ingressats més per coronavirus (1.918 en total) a Catalunya, però un crític menys a l’UCI (467). En relació amb això, Girona va cloure el dia sense cap ingressat per covid. Tot i això, va declarar tres morts més per coronavirus i el nombre de defuncions va escalar fins a 2.393. El territori català va anunciar 20 morts ahir i la xifra total va pujar a 24.712.

La nova variant òmicron és molt contagiosa, encara que la simptomatologia és més lleu. La velocitat de transmissió del virus continua superant l’1, per tant, cada persona positiva infecta més d’una persona del seu voltant. Tot i això, l’Rt continua de baixada. En el dia d’ahir, es va col·locar a 1,31 a les comarques gironines, on la tendència va ser decreixent per quart dia consecutiu. El total català també va disminuir i va marcar 1,33.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, que incorporen també els TAR d’autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP, en l’últim període se’n van notificar 138.902, un nombre superior a l’interval anterior, quan se’n van declarar 93.894. La mitjana d’edat de les persones positives se situa en els 37,78 anys i durant l’última setmana analitzada (del 27 de desembre al 2 de gener), es van fer 233.712 PCR i 292.361 tests d’antígens, dels quals el 25,24% van ser positius.

En el càlcul de la positivitat, Salut no hi compta els TAR d’autodiagnòstic, ja que majoritàriament es registren només quan són positius i no quan són negatius. Tampoc no s’inclouen en el percentatge de positivitat els TAR registrats per farmàcies, que poden fer-ho des del 3 de gener. Ara bé, aquests positius sí que sumen com a casos i com a proves fetes.

Pel que fa a la vacunació, es van notificar 39.034 terceres dosis administrades en les últimes 24 hores. Des de l’inici de la pandèmia, Salut ha administrat 6.350.321 primeres dosis de la vacuna contra la covid-19, cosa que suposa 4.272 més que en l’anterior balanç, i 5.495.257 segones dosis, 5.789 més. En paral·lel, ja s’han administrat 2.117.499 terceres dosis, 39.034 més que fa 24 hores. La pauta completa va arribar, doncs, a un total de 6.096.284 persones. El 76,7% de la població de Catalunya ja té la pauta completa contra la covid-19, mentre que el 80,3% ha rebut la primera punxada. Si només es té en compte la població major de 12 anys, el 84,9% té la pauta completa, mentre que el 87,2% té almenys una dosi. A més, el 29,6% del total de població té la dosi de reforç de la vacuna, que inclou la tercera dosi o la segona en el cas de les persones vacunades amb Janssen (monodosi) i aquelles persones que han passat la covid i també van rebre una única punxada.

Joaquim Boadas: «La Generalitat no té competències per imposar les restriccions»

Fecasarm presentarà un recurs de reposició davant la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de tombar les al·legacions que havia fet la patronal per evitar el tancament de l'oci nocturn dictat per la Generalitat per aquest Nadal i Cap d'Any. El secretari general de la patronal, Joaquim Boadas, afirma que es presenta el recurs perquè consideren que la implementació de les mesures és «totalment il·legal», ja que la Generalitat «no té les competències per instaurar les restriccions, que pertanyen al govern estatal». A més, des del punt de vista de la patronal, a l’escrit que es va fer des de la Generalitat «es deixa entreveure que el seu propi advocat reconeix aquesta falta de competència». Boadas explica que demanen la nul·litat de ple dret.

Boadas també assenyala que el TSJC «s’ha tret el tema de sobre» amb la resolució del recurs i que l'alt tribunal sosté que els perjudicis al sector de l'oci són reparables. Des de Fecasarm manifesten que «això no és així, ja que les compensacions econòmiques aprovades per la Generalitat són miserables» i afegeixen que no cobreixen ni l’1% de les pèrdues des de l’inici de les restriccions. «Hem perdut dos estius i ara també dos Nadals, que, entre ambdós, suposen el 90% dels ingressos de l’oci nocturn», lamenta Boadas.