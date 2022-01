El 74,5% de les residències de gent gran de les comarques gironines no tenen cap cas de covid entre els seus residents, segons les últimes dades del Departament de Salut i Drets Socials. Dels 110 centres analitzats de la província, un 82 estan nets de positius i es classifiquen en el color verd, que significa que no compten amb casos actius. Pel que fa als 28 restants, 11 es troben en situació taronja (que es tradueix en la presència de persones positives, però el brot es considera controlat i es garanteix una correcta sectorització i aïllament d’espais de la residència), i 17 en vermella (amb l’aparició de nous casos i brots en investigació).

Les residències de la regió sanitària de Girona són de les que es troben en millors condicions dins de l’escenari català, darrere de l’Alt Pirineu i Aran, on el 100% dels centres són verds, i de Lleida, on el 84,9% no tenen positius entre els residents. A escala de Catalunya, el 52,34% dels centres es troben lliures de covid, mentre que un 26,97% es classifiquen en taronja i un 20,70% en vermell.

A Catalunya, hi ha 708 casos actius en 210 residències de gent gran (l’1,4% dels residents) i pel que fa a centres residencials de serveis socials, 288 presentaven fins ahir algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents. En concret, les 210 residències de gent gran, 44 centres de persones amb discapacitat, 5 centres residencials de salut mental, i 29 centres del grup d’altres tipus de recursos residencials, com centres d’infància, per a persones en risc d’exclusió i d’altres. En total, hi ha 929 persones residents que són casos confirmats de covid-19 (l’1,6% del total). De les proves fetes, un 3,99% han tingut un resultat positiu.

Al llarg de la darrera setmana analitzada (del 26 de desembre a l’1 de gener), hi va haver 14 defuncions per covid-19, mentre que 68 persones residents van ser ingressades.

Pel que fa al personal afectat, un 3,5% és positiu per covid, un valor similar al del personal dels hospitals, on un 3,38% tenen la covid-19.

Un bon regal de reis

Els residents de la Fundació Privada Les Vetes, de Salt, van rebre la primera vacuna el dia de Reis del 2020. La directora, Àngels Teixidor, explica que des d’aleshores no hi ha hagut «ni un sol cas de coronavirus entre la gent gran resident». Després de 365 dies sense positius, Teixidor afirma que valoren «molt positivament» la vacuna, ja que els ha aportat «molta tranquil·litat». El 100% dels residents de Les Vetes porten la pauta completa i la dosi de record, a excepció de dues persones que encara no els tocava per calendari.

«Nosaltres vam tenir un gran brot durant la segona onada. Teníem oxigen i això ens donava una mica més de seguretat, però corríem d’una habitació a l’altra per abastir totes les necessitats. Ho vam passar malament però, amb la vacuna tot va canviar», assenyala.

Durant aquest últim any la residència ha fet els tancaments preventius que es marcaven al territori, però no han hagut de confinar el centre per positius interns. «Quan hem sospitat d’algun cas hem seguit les pautes d’aïllament a l’espera dels resultats de les proves però, per sort, tots han acabat sortint negatius», confessa.

A més de la vacuna, Texidor posa èmfasi en la cura que hi ha hagut per complir sempre les restriccions. «A totes les plantes tenim una persona encarregada de recordar el canvi de mascareta, guants i bata cada cop que s’entra a una habitació i tots els residents porten mascareta a les zones comunes per evitar possibles contagis», manifesta.