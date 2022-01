La parròquia de Sant Salvador d’Horta de Girona, amb un edifici dissenyat pel recentment desaparegut arquitecte Narcís Negre, ha arribat al seu 50è aniversari i ho va celebrar el passat 21 de desembre amb una missa presidida pel bisbe de Girona, Francesc Pardo, i concelebrada pel rector de la parròquia, Benet Galí, l’exrector i col·laborador actual, Josep Balateu, i dos preveres de la veïna comunitat salesiana de Santa Eugènia.

La parròquia s’erigeix a l’ombra de la Devesa, molt a prop del CAP del Güell. Segons recorda el Bisbat, va ser impulsada pel bisbe Narcís Jubany en uns terrenys que havien estat cedits per la Caixa, que havia promogut nombrosos blocs d’edificis en aquella zona.

El projecte inicial preveia una edificació en forma de bloc amb locals parroquials, rectoria i una església a tres nivells. Finalment, però, es va optar per una proposta més funcional -la realitzada per Narcís Negre, per qui es va tenir un record durant la missa- en el qual destacat el singular campanar en forma de màstil edificat en el 25è aniversari de la parròquia. Un any després, ja tenia les tres campandes que l’integren. També destaca una imatge de Sant Salvador d’Horta, obra de l’escultor Joan Rebull.

Al llarg del seu mig segle d’història, la parròquia ha acollit també nombroses activitats de caràcter social i formatiu, com ara escoltisme, Càritas, coral o grups de catequesi, entre altres. El seu primer rector va ser mossèn Joan Pons, que té dedicat el carrer on se situa l’església.

«Durant cinquanta anys aquí s’hi ha celebrat la vida i s’ha ensenyat a viure en fe, esperança i caritat», va constatar Pardo durant la missa commemorativa, tot ressaltant que «hem de ser agraïts i que «aquest agraïment es faci pregària».