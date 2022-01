Enguany, la festa de Cap d’Any he quedat sense diaris. La vigília coincidia amb el dia de festa dels periodistes. La gent s’arrapa al cap d’any com si fos un ser vivent. Bon Any vol dir, en el fons de moltes consciències, salut i més anys.

Nadal s’emmarca en la Història i en la Fe. Cap d’Any és inescrutable. Vivim sota la sensació que el temps és el vencedor de la persona humana. Les companyies volen fer el seu servei en motiu del fet inexorable de la mort, però organitzen activitats pels que encara viuen.

Per als morts, la consciència civil no s’atreveix. En els enterraments civils se solia dir, fa molt temps: «Que la terra et sigui lleu». Que no vol dir res, ben res. En canvi, si s’entén el Nadal, en la seva essència, s’entén el misteri del Cap d’Any.

Nadal porta una cobertura cultural de poble. El missatge està en el realisme del Nen que ha nascut, en un context històric molt i molt precís. El Nen s’entén perquè Ell mateix revela que és una persona divina, i seva doble naturalesa, humana i divina. I ho prova amb els millors arguments de la racionalitat. Però adherir-se a la seva persona i al seu missatge és problema de Fe.

Nadal, amb fe, és l’acceptació profunda i amorosa de la Persona de Jesús, que diu d’Ell mateix: «Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori viurà».

Igual que un fill està xop de la realitat vital de la mare, el creient se situa en la força vital del Déu fet home, Jesús. Està abraçat per la seva persona, que és vida. Nadal és la vida eterna que camina al teu costat, com Jesús amb els deixebles d’Emaús. És un extraordinària voluntat redemptora.

La plenitud de la seva mort és la Resurrecció i la redempció. Nadal entrega la vida al món. Una vida sense temps, sense rellotge, sense anys, perquè el temps és un capítol de la vida humana, no de la vida divina. Tot això, com a do de la gràcia de Déu a la llibertat humana. La llibertat d’estimar l’amor de Déu i les seves exigències.