La Generalitat ha atorgat uns 33.500 euros a onze ajuntaments de les comarques gironines per cobrir part de les despeses en tasques de neteja de carreteres municipals afectades per la neu el 2021. Es tracta, doncs, de subvencions a posteriori. Els municipis beneficiaris corresponen a les comarques considerades d’alta muntanya -Cerdanya, Ripollès i Garrotxa- i són Bolvir (3.211 euros), Fontantals de Cerdanya (4.814 euros9, Guils (5.343 euros), Urús (582,4), Les Preses (4.896,61 euros), Sant Aniol de Finestres (1.562,86 euros), la Vall de Bianya (4.929 euros), la Vall d’en Bas (3.670 euros), Molló (2.260 euros), Sant Joan les Abadesses (1.189,35 euros) i Setcases (1.143, 83 euros). En total, al conjunt de Catalunya s’hi han destinat uns 300.000 euros que han anat a parar a 60 ens locals.

Aquests fons permeten als ajuntaments beneficiaris cobrir despeses com la retirada de neu i gel, l’adquisició, emmagatzematge i distribució de potassa o d’altres productes anticongelants, l’arrendament, posada a punt i adquisició de carburant de les màquines de neteja, i les despeses de personal.

Segons recorden des del departament de Territori i Polítiques Digitals, els municipis d’aquestes zones se situen a una altitud superior a la de la resta, el que facilita que es vegin més afectats per les nevades, especialment durant la temporada d’hivern. Per aquesta raó, asseveren, les carreteres i vies de comunicació que són de titularitat municipal queden sovint obstaculitzades per la neu, resultant impossible el trànsit normal de persones i vehicles.