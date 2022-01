A questa propera setmana, del dia 9 al dia 15, un servidor, com a bisbe de Girona, seré a Roma amb els altres bisbes de les diòcesis de Catalunya per a la visita «ad limina apostolorum», que significa «la visita a les tombes dels primers apòstols».

Us preguntareu per què es fa, com es fa i com es prepara aquesta visita. Per això us n’ofereixo una breu informació, perquè és també «la vostra visita».

En la normativa de l’Església (cànons 399 i 400 del Dret Canònic) s’estableix que, «cada cinc anys, el bisbe diocesà ha de presentar al Papa, al Bisbe de Roma, una relació sobre la situació de la seva diòcesi, i alhora a Roma ha de venerar els sepulcres dels apòstols Pere i Pau».

Aquesta visita està establerta per fer-la cada cinc anys, però aquesta vegada hauran passat set anys des de la darrera, a causa de la pandèmia viscuda. La darrera visita fou l’any 2014.

L’informe que cal enviar prèviament per ser repartit també a les comissions de la Santa Seu (dicasteris, s’anomenen) ha d’incloure les dades del bisbe, la situació religiosa i moral del bisbat, el nombre de catòlics, de preveres, diaques i religiosos/es, els moviments d’apostolat, l’economia, les dades sociològiques –com per exemple d’habitants, extensió, clima, idioma prioritari, de la cúria, de les parròquies, de les delegacions, dels santuaris, de les fundacions, d’altres religions, del govern civil...– i de totes aquelles altres característiques que ajudin a conèixer millor la nostra diòcesi.

Durant els dies a Roma es visiten també les diverses comissions vaticanes, que han rebut els informes previs, per dialogar sobre les qüestions que suggereixin.

El perquè d’aquestes visites

Sant Pau, en la carta als gàlates, recorda les seves dues anades a Jerusalem: la primera per conèixer Pere, i la segona per sotmetre als apòstols, presidits per Pere, l’Evangeli que ell anunciava, com l’anunciava i a qui l’anunciava. Va ser el primer concili de la història. [...] (extret del Full Parroquial d’aquesta setmana).