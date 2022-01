Una casa de fusta ha quedat totalment cremada després que ahir a la matinada s’iniciés un incendi en una finca situada als afores de Camprodon. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís del succés passats deu minuts de les dues de la matinada, i quan van arribar al lloc dels fets, al número 14 del carrer Bac de Sant Pere, situat prop del club de Golf del municipi, van veure que el foc ja feia temps que cremava.

Segons les mateixes informacions, la família que hi havia dins va poder sortir i no es van produir ferits. Amb tot, un total de 18 dotacions van arribar a treballar en les tasques d’extinció de l’incendi, comptant tots els relleus que es van produir durant les prop de dotze hores que va durar l’extinció. El foc va deixar la casa totalment cremada i l’estructura va acabar cedint. Per això, més enllà de les tasques d’extinció de l’incendi, el cos d’emergències també va ajudar a enretirar les restes de fusta cremada amb una màquina retroexcavadora.

Els Bombers van declarar extingit el foc passats deu minuts de les tres de la tarda, però tot i això encara es van quedar un parell de vehicles al lloc dels fets per remullar la zona, ja que encara sortia fum i vapor d’aigua de dins l’aparcament soterrani de la casa. L’habitatge constava d’una planta baixa i dos pisos superiors. Es desconeix l’origen dels fets. Cap a les cinc de la tarda els Bombers ja van retirar tots els vehicles però encara no van donar el servei per tancat a l’espera que les restes quedessin ben apagades.