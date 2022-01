El risc de rebrot a Girona continua a l’alça i va assolir ahir el seu màxim històric arribant als 3.356 punts, després d’un petit descens el passat 5 de gener. A escala catalana, es va col·locar a 3.955 i es van registrar 12.097 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, dels quals 1.266 van notificar-se a la regió sanitària de Girona. En total, Catalunya ha declarat 1.363.310 positius des de l’inici de la pandèmia, entre els quals se’n troben 149.063 acumulats per PCR i TA i 153.609 si es tenen en compte totes les proves a la província gironina.

La sisena onada no deixa respirar al territori català, que ahir va superar el llindar de 2.000 ingressats per covid-19 (2.002) i va declarar 4 crítics més a les UCI (471 fins ahir). Tot i això, Catalunya no va marcar cap nova mort l’endemà de Reis. A Girona es van registrar tres nous ingressats per covid i la velocitat de transmissió -Rt- va baixar per cinquè dia consecutiu a la regió sanitària, establint-se a 1,27, igual que la mitjana del territori català. Malgrat aquesta davallada, l’Rt continua essent superior a 1, cosa que significa que cada positiu infecta a més d’una altra persona.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, que incorporen també els TAR d’autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP, en l’últim període se’n van notificar 141.786, un nombre superior a l’interval anterior, quan se’n van declarar 107.886. La mitjana d’edat de les persones positives se situava ahir en els 37,86 anys. Durant l’última setmana analitzada (del 28 de desembre al 3 de gener), es van fer 229.161 PCR i 293.086 tests d’antígens, dels quals el 25,52%van ser positius. En el càlcul de la positivitat, Salut no hi compta els TAR d’autodiagnòstic, ja que majoritàriament es registren només quan són positius i no quan són negatius. Tampoc no s’inclouen en el percentatge de positivitat els TAR registrats per farmàcies, que poden fer-ho des del 3 de gener. Ara bé, aquests positius sí que sumen com a casos i com a proves fetes.

En les últimes 24 hores, Salut va administrar 476 dosis contra la covid-19 i, des de l’inici de la pandèmia, se n’han administrat 6.350.539 primeres dosis de la vacuna, cosa que suposa 218 més que en l’anterior balanç, i 5.495.459 segones dosis, 202 més. En paral·lel, ja s’han administrat 2.117.975 terceres dosis i en aquests moments les persones que porten la pauta completa arriba a un total de 6.096.751, valor que significa el 76,7% de la població catalana.