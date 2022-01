Els CAP i hospitals de tot Catalunya fan equilibris aquests dies per afrontar el gran volum de feina per la sisena onada de la covid-19, encara amb professionals de vacances de Nadal i amb un 3,4% de treballadors sanitaris de baixa per contagi. Tot i que hospitals consultats indiquen que no s’han suspès vacances, alguns sanitaris les han ajornat voluntàriament i molts han doblat torns. També s’han contractat estudiants d’Infermeria i Medicina.

La directora de l’Àrea de Coneixement i Desenvolupament Professional del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Glòria Jodar, sosté que la situació actual als centres de salut és «complexa», perquè l’augment de visites per covid-19 de les últimes setmanes s’ha afegit a la feina habitual i a la que ja estaven fent des de fa mesos, com la vacunació. El dilluns, els CAP van fer 75.726 visites per covid-19, la xifra més alta de tota la pandèmia. «Les infermeres expressen que estan molt cansades i que no veuen el final de tot això», adverteix. Jodar assenyala que hi ha «baixes laborals per ansietat, per esgotament i per contagi».

Per la seva banda, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, recorda que, quan va esclatar la primera onada, «tothom va tenir la percepció que allò podia ser el motor d’un canvi molt necessari de transformació del sistema sanitari». Tanmateix, lamenta, gairebé dos anys després, que «la sensació de desesperança cada cop és més intensa» perquè consideren que aquest canvi no s’ha fet. Lleonart indica que calia reforçar el sistema sanitari per apuntalar-lo i fer que aguanti «una, dues o tres onades i no s’ha fet». Com a exemple, assenyala que s’estan «surfejant» les diferents onades de la pandèmia amb els mateixos llits d’UCI o personal que abans d’aquesta.