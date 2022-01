El Banc de Sang busca que les noves generacions s’animin a donar sang amb la marató que s’està duent a terme arreu de Catalunya, amb l’hospital Josep Trueta com a punt central de les comarques gironines. La marató, que va començar ahir i que acaba el dia 15 d’aquest mateix mes, s’ha organitzat sota el lema «Suma’t a la Generació Donant» i té com a objectiu aconseguir remuntar les donacions, ja que, segons l’organització, les restriccions per la Covid han fet baixar el nombre de donants.

De fet, des del Banc alerten que la sisena onada de Covid està tenint «molt impacte» en les donacions d’aquests últims dies. Segons el cap del Banc de Sang a Girona, l’hematòleg Joan Ramon Grífols, «ara cal mirar de recuperar totes les donacions que, a causa de la pandèmia i Nadal, no hem pogut realitzar». Segons explica, en aquests moments disposen de 5.000 unitats de sang, que representa la meitat de l’habitual. Des del Banc de Sang expliquen que, a causa de l’augment de contagis d’aquestes últimes setmanes, han tingut moltes anul·lacions de persones que no hi han pogut anar perquè han estat positives per Covid, el que s’ha sumat a la disminució de donacions que hi sol haver durant les vacances de Nadal.

Peticions d’A negatiu

«Ens fa falta sang de tots els grups sanguinis. Especialment, ens en falta del grup A negatiu», demana Grífols. Amb tot, l’hematòleg es mostra positiu: «Tot i que els nivells d’estocs de components sanguinis són més baixos dels desitjats, esperem que amb la Marató es faci coixí per recuperar aquesta mancança de donacions que hi ha hagut». Segons Grífols, «cada dia s’han de fer entre 1.200 i 1.300 donacions per posar-nos al dia quan finalitzi la Marató, amb més estocs que els que tenim ara».

Pel que fa a les dades del 2021, hi ha hagut més de 250.000 donacions de sang a Catalunya, 29.314 de les quals a Girona. Segons indiquen des del Banc, aquestes xifres «han permès assegurar tots els tractaments dels malalts». «Gràcies als donants, en cap moment ha faltat sang als hospitals catalans», indiquen. La xifra de nous donants, tanmateix, ha estat menor: 22.174 a Catalunya i 2.654 a Girona.

A les comarques gironines, l’hospital Josep Trueta actua com a punt central en aquesta campanya, mentre que també es podrà donar sang el dia 14 de gener durant tot el matí al Saló de descans del Teatre Municipal de la ciutat, al mateix lloc on es realitzarà l’acte de clausura de la campanya. Per donar sang cal reservar hora a la pàgina web donarsang.gencat.cat, i, per aconseguir que nous donants ho facin, enguany la Marató busca crear una generació de persones «compromeses, generoses i altruistes». Es tracta de la «Generació D», la qual asseguren que no ve marcada per l’any de naixement, sinó que cadascú tria si vol formar-ne part.

El gironí Long Li, nou donant

Així, l’influencer gironí Long Li Xue s’ha convertit en un «rookie»: la insígnia que obtenen les persones de la «Generació D» que donen sang per primer cop, i que va canviant en funció de la quantitat de vegades que algú ha fet donacions al llarg de la seva vida. Imatge de la campanya amb dos influencers més -Berta Aroca i Rustem-, el tik toker explica que a través de les xarxes socials intenta «ajudar al Banc a buscar nous donants, perquè per exemple les campanyes mòbils a universitats s’han hagut de cancel·lar, ja que hi ha molt pocs estudiants que hi van presencialment».

«Jo mai m’havia plantejat donar sang ni sabia la importància que té. Em van convidar al Banc de Sang i Teixits i vaig al·lucinar. És molt emocionant pensar que només dedicant-hi 30 minuts pots salvar la vida d’una persona», indica.

Tal com explica Long Li, tothom pot tenir un paper durant la Marató. «Una amiga em va dir que no pot donar sang perquè no arriba als cinquanta quilos, però que farà d’altaveu d’aquesta necessitat de donar sang perquè algú altre se n’assabenti i ho faci», explica.