La Marató de Donants de Sang va donar ahir el tret de sortida i s’allargarà fins al 15 de gener arreu de Catalunya. En aquesta edició es marca com a objectiu arribar a les 10.000 donacions en una setmana, ja que les reserves del Banc de Sang i Teixits (BST) estan «sota mínims». Les donacions es poden fer als hospitals catalans -com l’Hospital Josep Trueta de Girona - i a 40 punts repartits pel territori, entre els quals ahir hi havia Figueres i Campdevànol.

Segons el BST, fins a les sis de la tarda d’ahir s’havien aconseguit 805 donacions de sang, de les quals 82 procedien de «rookies» -és a dir, nous donants-. Es tracta d’una molt bona notícia, ja que, tal com afirmava ahir l’entitat, amb aquesta campanya busquen especialment gent jove. En total esperen obtenir 2.000 nous donants. En aquest sentit, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va lloar que la marató d’enguany se centri a buscar nous donants i especialment en els joves, pel fet que, a parer seu, és un col·lectiu que «habitualment busca un món més just». Entre els donants ahir també n’hi havia que es van acostar a algun dels punts per donar plasma. Josep Bernadó Casals, que ahir al matí va fer el seu «gest altruista» a la Universitat de Barcelona, va animar a la gent a sumar-se a la iniciativa recordant que «tots podem tenir un accident o una operació d’un familiar». També ho veu així en Joan Nicolau, un usuari que dona plasma diversos cops a l’any des de fa temps. «És un gest que no costa res de fer», va dir tot animant als més aprensius a les agulles. «Només et suposa mitja hora, és només com una punxadeta, com si et posessin la vacuna de la covid», va resumir.