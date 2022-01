L’Ajuntament de Puigcerdà vol comptar enguany amb una nova instal·lació per poder salvar el desnivell que hi ha entre el centre històric del municipi i la zona de l’estació de tren, i estudia un sistema d’ascensor o escales mecàniques.

Els serveis tècnics municipals estan explorant les diferents alternatives que hi ha a la connexió actual amb funicular, el qual pateix avaries de forma freqüent. Així, es planteja construir un nou sistema d’ascensor inclinat o instal·lar unes escales mecàniques en aquest mateix espai.

L’alcalde de la capital cerdana, Albert Piñeira, ha deixat clar que el giny «ha arribat al final de la seva vida útil», tenint en compte, indica, que ha tingut molts més usos dels que es van preveure en un principi i l’elevat cost que tenen les seves reparacions i manteniments.

De la plaça Estació al Raval

El funicular panoràmic de Puigcerdà uneix la plaça de l’Estació amb el carrer Raval de les Monges. Des d’allà es pot arribar a la plaça de l’Ajuntament amb un altre ascensor panoràmic. Quan algun d’aquests s’espatlla, però, els veïns es veuen obligats a utilitzar les escales o, com alternativa, fer ús d’una de les nou expedicions diàries del transport urbà de la capital cerdana.

La situació, quan s’allarga en el temps, genera malestar entre els usuaris, sobretot les persones incapacitades o amb mobilitat reduïda.

Per aquest motiu, des del consistori tenen clar que necessiten un sistema que funcioni, ja que l’actual «no presta el servei que hauria de fer», tal com reconeix Piñeira.

L’alcalde afegeix, però, que la instal·lació es va dimensionar fa uns vint anys per un determinat ús i volum de persones que, a la pràctica, s’ha «superat àmpliament».

La idea és que la nova instal·lació en garanteixi l’ús a persones amb mobilitat reduïda o amb altres tipus de discapacitat. Un cop es decideixi quina solució tècnica és la que s’acaba adoptant, aquesta es podrà quantificar i executar.

La voluntat és que les obres es duguin a terme aquest mateix any i que aquesta sigui una de les inversions principals que s’incloguin en els comptes municipals, segons ha explicat Piñeira.

En servei des del 2003

El transport del funicular es va posar en servei el 2003 i és gratuït. Arriba fins al carrer Raval de les Montges i el darrer tram es fa amb un ascensor panoràmic estàndard.

Com alternativa hi ha el traçat d’escales per poder fer el recorregut a peu, però el trajecte té pendent i és llarg.