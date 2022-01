El conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, preveu que Catalunya arribi al màxim de contagis «en una setmana o deu dies». Segons va explicar ahir en una entrevista a RAC1, ara Catalunya comença un període de transició després de l’alta incidència de la variant òmicron, tot i que va alertar que encara hi ha unes 500 persones ingressades a les UCI per una mateixa malaltia, «una cosa que no havia passat mai».

Segons les dades presentades ahir pel conseller, actualment vuit de cada mil infectats per covid-19 acaben ingressats a l’hospital, i un d’ells ha d’anar a l’UCI. A l’inici de la pandèmia, la ràtio d’ingressats se situava al voltant dels 40 per cada mil persones, de les quals sis havien d’anar a l’UCI. Alhora, Argimon va destacar que la variant òmicron «té avantatge respecte a la variant delta», tot assenyalant que és més lleu i que té més capacitat de transmissió, fet que pot afavorir la immunitat massiva i natural.

Argimon també va descartar fer obligatòria la vacunació obligatòria a Catalunya, tal com han plantejat altres països. En relació amb aquesta qüestió, va destacar que Catalunya és un país «on es vacuna molt» i on les baixes xifres de vacunació «no són un problema». «Forçar la situació en un moment on hi ha restriccions crec que és crear un debat que no necessitem», va defensar.

Girona torna a fer rècord

Les últimes dades difoses per Salut van notificar ahir un nou augment del risc de rebrot a la Regió Sanitària de Girona i va arribar als 3.573 punts, la xifra més elevada des de l’inici de la pandèmia. Tot i això, és més baixa que la xifra catalana, que ahir va arribar a 4.075 punts. Per contra, a la regió gironina, el risc de transmissió va baixar lleugerament, situant-se a 1,25, una xifra tres centèsimes més alta que la catalana, que ahir se situava a 1,22. Aquest indicador ha anat a la baixa durant els últims dies, però encara evidencia que la pandèmia està descontrolada, ja que mentre superi l’1, significarà que cada persona en contagia a més d’una. Pel que fa als nous contagis, a Girona se’n van xifrar 3.207 confirmats per PCR o tests d’antígens, que inclouen els TAR d’autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP. Des de l’inici de la pandèmia s’han confirmat 152.270 casos.

A més, es van notificar dotze morts més, que eleven la xifra total a 2.405. Segons les últimes dades, hi ha 219 persones ingressades als hospitals gironins, una xifra lleugerament inferior a l’últim dia. Pel que fa als crítics, n’hi ha dos més i en total en són 59 arreu de la demarcació.

Quasi 500 malalts a les UCI

A escala catalana, els nous positius van arribar ahir als 31.639 casos i es van notificar 79 morts. A més, ahir les UCI van sumar 28 crítics més, i ja tornen a fregar el mig miler d’ingressats. Per contra, els hospitalitzats van baixar i en aquests moments n’hi ha 1.977. El 25,86% de les proves de la darrera setmana van donar positiu. Per últim, en les últimes 24 hores es van administrar 46.000 terceres dosis de la vacuna.