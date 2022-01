Un total de 362 professionals sanitaris són positius per covid-19 a la regió sanitària de Girona. Representen el 3% del conjunt de professionals del Sistema Sanitari Integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), segons les dades del Departament de Salut del passat divendres 7 de gener. La sisena onada no dona treva a la província de Girona ni tampoc a la resta de Catalunya. De fet, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ja va indicar aquest dimecres en roda de premsa que el 3,38% dels professionals sanitaris a Catalunya estan de baixa per coronavirus. Girona, doncs, no es diferencia de la resta del territori català. L’ICS Girona anunciava divendres pel Twitter que 133 treballadors són positius (dels quals 63 són de l’Hospital Josep Trueta i 70 de l’atenció primària), de més de 4.000 professionals sanitaris; mentre que l’IAS feia un recompte de 42 positius (16 d’atenció especialitzada, 14 d’atenció a la salut mental, 4 d’atenció primària, 5 sociosanitària i 3 de suport a l’activitat), dels 1.919 treballadors sanitaris que hi pertanyen. Traduït en percentatges, un 3,2% i un 2,18% del total de professionals, respectivament.

La pressió hospitalària segueix a l’alça arreu de l’escenari català i des d’abans de Nadal els hospitals i centres d’atenció primària de Catalunya han hagut de prendre una sèrie de mesures per contrarrestar els efectes de l’última ventada del virus. Girona no s’ha quedat enrere. Tenint en compte que el nou «boom» de la pandèmia va colpir en primera instància les comarques gironines abans d’endinsar-se als altres indrets catalans, a mitjans desembre l’ICS ja va posar en marxa els protocols adequats per fer-hi front, tant pel que fa a l’augment de pacients covid com a l’increment de professionals positius. Fonts de l’entitat asseguren que «la situació és complicada, però no és pitjor que a les altres onades».

La reducció de l’activitat quirúrgica programada va ser una de les primeres accions a dur-se a terme. D’aquesta manera, alguns professionals van quedar alliberats i podien dedicar-se a l’atenció dels pacients crítics, tant si eren per covid com si no. Això també va permetre poder continuar endavant malgrat els casos positius entre la plantilla. Aquesta mesura també la va incloure l’IAS, que va reduir un terç de l’activitat quirúrgica, a excepció de les operacions urgents i no ajornables. Fins aquest divendres, el centre tenia ingressats 37 pacients amb covid, dels quals 12 es trobaven a l’UCI. Pel que fa a l’Hospital Josep Trueta, hi havia 73 pacients ingressats positius i 43 en estat crític o semicrític. Durant aquests dies, l’IAS ha habilitat 6 llits més d’UCI, de manera que el centre disposa de 14 llits per a crítics.

L’ICS va reaccionar davant el creixement de positius i va activar el pla estratègic davant la pandèmia, amb l’habilitació d’espais addicionals, com una nova unitat crítica o una unitat de reanimació destinada a la covid.

Amb l’objectiu de protegir els pacients i professionals, els hospitals han extremat la normativa de visites i acompanyaments al pacient, alhora que s’han efectuat jornades de vacunació massives de la tercera dosi als professionals per augmentar la immunitat del col·lectiu. Recalquen, a més, que segueixen els mateixos protocols que en les altres onades. En aquesta línia, l’ICS ja va reactivar el clúster de nou al desembre. En veure l’alta pressió assistencial a Girona per covid l’últim mes de l’any en comparació a la resta de Catalunya, va derivar més d’una vintena de pacients crítics que l’Hospital Josep Trueta no tenia capacitat per atendre als hospitals de l’àrea metropolitana nord de Barcelona, que forma part del mateix clúster. «Si nosaltres no els podem assolir, aquests hospitals ens ajuden a gestionar la pressió assistencial del pacient crític», afirmen des de l’entitat. Pel que fa a l’Hospital Santa Caterina, ha reorganitzat la línia sociosanitària perquè es puguin derivar al Centre Sociosanitari «La República» pacients de l’hospital de tipus subagut.

Per fer efectius els protocols i gestionar l’últim cop de la pandèmia tenint en compte que molts professionals també han tingut les seves vacances de Nadal, s’ha reorganitzat la plantilla, doncs, de manera que els professionals dels serveis amb menys pressió assistencial «puguin donar suport als serveis que més en tenen, com ara UCI, Urgències o Medicina Interna», expliquen des de l’IAS. També s’ha contractat nou personal per tal de cobrir les necessitats d’atenció, però «en el mateix nivell que una altra onada i que quan hi ha baixes laborals per algun motiu extern a la covid», afirmen fonts de l’ICS.

La pandèmia avança i el nombre de positius continua creixent. El contagi als professionals sanitaris avança «en paral·lel» amb el comunitari i quan la tendència de casos sigui decreixent, també ho seran els casos del personal sanitari.