Ciutadans es mostren «obert» a negociar el nou contracte d’escombraries i neteja de Girona si el govern municipal accepta una bateria de propostes de millora del servei.

Les iniciatives que ha presentat la regidora de la formació, Míriam Pujola, passen per la millora del servei de neteja en els diferents barris de la ciutat, la contractació de col·lectius vulnerables per a la prestació del servei, la neteja i el manteniment de parcs i jardins, el control de l’empresa i la constitució d’una comissió de seguiment. A aquesta comissió, detallen, es farien arribar les queixes de la ciutadania respecte al servei, així com qualsevol modificació i incidència del mateix contracte.

Segons Pujola, «l’objectiu de totes les propostes va dirigit a solucionar aquelles problemàtiques que avui dia ens generen una sensació de brutícia generalitzada en diferents zones de la ciutat». El grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Girona també vol així donar resposta «al malestar continuat de molts treballadors amb la situació actual».