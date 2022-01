El futur i les conseqüències del turisme cultural i del turisme de masses a ciutats com Girona i Barcelona centraran un debat aquest matí, a dos quarts de dotze, a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. Primer, l’especialista neerlandès Greg Richards impartirà una conferència titulada Quan el turisme cultural es torna dolent. Com fer front a les conseqüències del sobreturisme i, posteriorment, hi haurà un debat sobre el tema amb el mateix Richards (Universitat de Breda) i la participació, per part de la UdG, de Dolors Vidal (directora de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni) i de Sílvia Aulet (directora de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació).

La conferència i el debat es faran tots dos en anglès i es podrà seguir presencialment a la Sala de Graus dde Turisme i en streaming: https:// youtu.be/sEPgcHiWjhc. Greg Richards és professor de placemaking (procés de disseny urbà per fer més atractius els espais públics) i esdeveniments a la Universitat de Breda i professor d’estudis sobre oci a la Universitat de Tilburg als Països Baixos. Ha treballat en projectes per a nombrosos governs, organitzacions turístiques nacionals i municipis, i té una àmplia experiència en recerca i educació en turisme i oci.