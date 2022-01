El Govern descarta, per ara, aplicar restriccions per a les persones no vacunades de la covid-19. Així ho va confirmar la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, tot adverint que fer-ho implicaria «tocar el moll de l’os dels drets fonamentals». En plena sisena onada pandèmica i amb una taxa de contagiats que creix diàriament, Vilagrà va defensar que l’executiu no valora aplicar una «discriminació tan absoluta» com la que han aplicat altres països europeus, com ara Àustria, que va decretar confinament obligatori per a les persones no vacunades.

Vilagrà va valorar que seria «molt perillós» aplicar prohibicions en segons quins espais en funció de si s’està vacunat o no. La consellera va constatar que ja es fa «discriminació» a bars i restaurants entre qui té la pauta completa i qui no, assegurant que són espais on «no es va amb mascareta i hi ha un cert relaxament social». Però per a la consellera, «altres espais escolars o de drets fonamentals» no es poden «limitar» a la gent que hagi decidit no vacunar-se. Vilagrà a va insistir que el Govern es planteja els drets fonamentals «de manera rigorosa», i que ja incentiva la vacunació «des d’un punt de vista social». Sobre el toc de queda nocturn, Vilagrà va subratllar que l’executiu és «conscient» que s’han «afectat» drets fonamentals en aturar la interacció social a partir de la matinada. En aquest sentit, la titular de la Presidència va insistir que el Govern retirarà la mesura «quan la situació millori».

La consellera també va criticar que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no hagi aplicat prou mesures per afrontar la sisena onada de la pandèmia. En aquest sentit, Vilagrà va acusar l’executiu estatal de ser «molt poc valent, lent i irresponsable». Preguntada per la saturació de l’atenció primària del sistema sanitari, la consellera va admetre que la manca de professionals de la sanitat pública és un «tema endèmic» que s’ha «agreujat».

Girona, 158.000 positius

Mentrestant, la regió sanitària de Girona segueix acumulant positius de covid-19. Les darreres xifres indiquen que els positius per PCR i TA acumulats són 154.049 (+1.779) i la xifra augmenta fins als 158.589 si es tenen en compte totes les proves. També hi ha 247 persones ingressades a laregió, 28 més que en l’anterior balanç. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.405 persones, cap més des de l’últim recompte. El risc de rebrot puja a 3.687 (+114) i l’Rt baixa a 1,23, dues centèsimes menys. Segons indiquen les dades sanitàries, el 26.66% de les proves que es fan a la demarcació surten positives.

En línies generals, els hospitals catalans han sumat en les últimes hores 141 pacients més ingressats i han tornat a superar els 2.000, amb un total de 2.118. A més, les Unitats de Cures Intensives (UCI) han arribat als 500 crítics. El Departament de Salut va declarar ahir 13.882 nous casos a Catalunya confirmats per PCR o TA, i el total des de l’inici de la pandèmia arriba als 1.409.131. No s’ha notificat cap més mort, i la xifra total es manté en 24.791. El risc de rebrot puja a 4.099 (+24) i l’Rt baixa a 1,18, quatre centèsimes menys. El 26,54% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, que incorporen també els TAR d’autodiagnòstic domiciliari registrat pels Centres d’Atenció Primària (CAP), en l’últim període se n’han notificat 148.412, un nombre superior a l’interval anterior, quan se’n van declarar 129.304.

Segons les últimes dades, la mitjana d’edat de les persones positives a Catalunya se situa en els 37,80 anys. Durant l’última setmana analitzada (del 30 de desembre al 5 de gener), s’han fet 226.910 PCR i 289.314 tests d’antígens, dels quals el 26,54% han donat positiu (en aquest càlcul Salut no hi compta els TAR d’autodiagnòstic).