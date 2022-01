Malgrat que des de fa anys Ryanair és la principal operadora de l’aeroport, ja que transporta set de cada deu passatgers i a l’hivern és l’única aerolínia que hi treballa de forma regular, el vicepresident del Patronat de Turisme, Jaume Dulsat, deixa clar que des de les institucions no volen una «Ryanair-dependència». «Per això el que estem fent és diversificar, parlar amb les diferents companyies perquè vinguin a Girona, on som molt competitius per dos motius: perquè tenim una gran capital com és Barcelona, que té un atractiu indubtable, i la Costa Brava també és per si mateixa una destinació atractiva», assenyala el representant del Patronat.

Però més enllà del turisme, tant Dulsat com el president de la Cambra de Comerç, Jaume Fàbrega, coincideixen que l’aeroport representa també un gran potencial per a les empreses. «Tenim un teixit empresarial important, de manera que l’aeroport pot ajudar a la millora d’exportacions i importancions, i a fer que el moviment econòmic segueixi present», considera Dulsat. De la mateixa manera, el també alcalde de Lloret de Mar opina que les instal·lacions de Vilobí d’Onyar no només han d’estar enfocades a rebre turistes, sinó que han de poder donar servei als més de 700.000 gironins que viuen a la demarcació i que poden volar a Europa des de Girona.

Fàbrega comparteix la mateixa opinió. «Evidentment, l’aeroport és beneficiós per al turisme, però també per a la ciutadania i les empreses», assenyala. «Les empreses gironines i catalanes estan cada cop més internacionalitzades, de manera que cada cop hi ha més persones que, per motius relacionats amb la feina, han d’agafar un avió i anar-se’n a qualsevol ciutat d’Europa», afegeix. Així doncs, creu que l’aeroport no ha d’estar operatiu nomésa l’estiu, sinó que hauria de poder tenir activitat durant tots els mesos de l’any.

«No tot són les taxes»

La clau, tanmateix, és com aconseguir-ho. Les taxes hi juguen un paper important -ja que el territori porta anys demanant a Aena que les rebaixi-, però segons Dulsat, no ho són tot. «Evidentment que les taxes juguen un valor, perquè no ha de valer el mateix volar a un aeroport que es troba situat a quinze quilòmetres de la gran ciutat que a setanta», assenyala, però creu que l’entitat aeroportuària pot jugar «amb molts altres factors correctors», com potenciar els vols de punt a punt en els aeroports petits i enfocar les grans instal·lacions, com la del Prat, a un «hub».

Per tot plegat, Fàbrega assegura que des de la Cambra de Comerç estan «a favor de les inversions i el plantejament» del Pla Director de l’aeroport, que també aplaudeix que s’hagi actualitzat, ja que l’últim document datava de 2006: és a dir, de fa quinze anys. «Ja està bé que s’hagi actualitzat, perquè en els últims anys han canviat moltes coses. Tenim una indústria turística mundial que es mereix una bona infraestructura, i no només a l’estiu, sinó que és una qüestió de tot l’any», conclou.