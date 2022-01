Els veïns de Salt han recuperat «certa normalitat» després del reforç del servei que l’empresa encarregada de recollir les escombraries va fer el passat dissabte. Tot i que alguns punts on s’acumulava bona part de la brossa han quedat nets, els veïns segueixen «indignats» perquè encara n’hi ha molts carrers on «amb prou feines s’hi pot passar». Per això, reclamen que «se solucioni el conflicte» i que s’arribi a una entesa entre l’empresa i els treballadors, que segueixen sense apropar posicions. Els darrers dies, l’Ajuntament ha criticat la gestió de vaga en considerar que s’incomplien els serveis mínims de recollida, mentre que el comitè de l’empresa concessionària (FCC Medio Ambiente) creu que s’ha vulnerat el seu dret a vaga en considerar que es tracta d’una cessió il·legal de treballadors.

En zones del centre de Salt, com el carrer Àngel Guimerà, ahir encara s’hi podien veure piles d’escombraries amuntegades. Abdelaziz, veí de la zona, va criticar que «no s’hagi tret tot» i en molts punts continuï la brossa acumulada: «No ho entenc, però després ens cobraran l’impost», lamenta. Manoli, també resident al barri, es va mostrar «indignada» per la situació i va valorar que l’actuació de dissabte «no ha estat suficient». Ambdós van demanar que s’intensifiqui la neteja i van dir que són els veïns els que acaben patint les conseqüències de la vaga. «Que passin una vegada i recullin tres o quatre carrers no arregla res», va valorar Manoli. A més, una de les preocupacions dels veïns són les rates que s’han començat a veure en alguns espais propers als punts de recollida. Altres ciutadans, com Ferran, van indicar que hauria de ser l’Ajuntament qui assumís el servei, ja que els treballadors «només estan defensant els seus drets». La vaga d’escombraries , iniciada fa més de 15 dies, va ser convocada pel comitè d’empresa de FCC Medio Ambiente, que demana un conveni laboral, així com la millora dels automòbils del servei, que consideren envellits, i un reforç de personal.