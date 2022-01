El Govern de la Generalitat va comunicar ahir el canvi de protocol sobre quarantenes als centres educatius que es començarà a aplicar a partir d’avui després de la decisió de la Comissió de Salut Pública d’eliminar les quarantenes si hi ha casos esporàdics a l’educació infantil i primària. El Govern oferirà un test d’antígens gratuït a tots els alumnes d’un grup de convivència estable on hi hagi un positiu. A més, els alumnes d’infantil i primària immunitzats -amb la pauta completa o que hagin passat la malaltia en els darrers 3 mesos- estaran exempts de fer quarantena i podran seguir anant a l’escola.

Així, a partir d’avui s’eliminen les quarantenes si hi ha casos esporàdics a educació infantil i primària. Únicament s’indicarà quarantena quan hi hagi cinc casos o més, o un 20% dels alumnes del grup que hagin donat positiu en un període de 7 dies. A secundària, es mantenen els protocols establerts. L’alumnat immunitzat tampoc haurà de fer quarantena, mentre que els no immunitzats hauran de fer quarantena durant 7 dies. El Govern ha decidit que, quan hi hagi un positiu en un grup de convivència estable, «oferirà» la possibilitat de fer un test d’antígens gratuït entre els dies 0 i 1 a una de les farmàcies adherides al programa.