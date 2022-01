L’Ajuntament d’Alp estrena el primer tram del passeig, després d’aturar les obres de remodelació del carrer Mancomunitat durant aquestes festes de Nadal.

L’objectiu de la paralització d’aquestes obres ha estat que no esdevinguin un problema per a la circulació de vehicles al poble mentre hi ha la punta turística. L’aturada dels treballs ha permès reobrir parcialment l’avinguda amb un dels nous vials del que ha de convertir-se en un dels espais de passeig i comunicació clau al centre d’Alp.

L’equip de govern municipal va decidir obrir un tram del nou carrer durant les festes amb dos sentits de circulació i ara, passades les vacances de Nadal i Reis, els equips d’operaris reprendran les obres per culminar el segon vial de l’avinguda.