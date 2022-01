L’especialista en turisme Greg Richards creu que la via per reduir la turismofòbia que hi ha en ciutats com Barcelona i altres punts de Catalunya passa per crear productes culturals que agradin per igual a locals i visitants. En una conferència a la Universitat de Girona, Richards va explicar ahir que fins ara s’ha potenciat el turisme cultural a través de museus i explotant el patrimoni històric, però que aquesta estratègia ha acabat amb una desafecció entre els ciutadans cap al turisme, en comptes de veure-ho com un benefici per a l’economia. L’expert en aquest àmbit també creu que la massificació turística afecta negativament a l’experiència que té el visitant i per això cal buscar un equilibri.

El «model Barcelona» de turisme s’ha acabat, segons l’especialista Greg Richards. El professor universitari de «placemaking» i oci a les universitats de Breda i Tilburg, als Països Baixos, va assegurar que el model turístic que s’ha forjat a Barcelona des de l’arribada dels Jocs Olímpics del 1992 està esgotat. Al llarg de tots aquests anys, Barcelona ha aprofitat esdeveniments internacionals per desenvolupar urbanísticament la ciutat al mateix temps que creava oferta turística. Aquesta oferta, però, poques vegades anava dirigida al públic local i això ha acabat generant un moviment contrari al turisme. De fet, el millor exemple és amb el Fòrum de les cultures que es va fer el 2004 a Barcelona. Richards va recordar que aquest esdeveniment va suposar un rentat de cara en una zona de Barcelona però també la creació d’una oferta cultural. Malgrat tot, el Fòrum va aconseguir un gran ressò internacional, però poca rellevància als barcelonins. Això es va deure al fet que l’oferta estava més enfocada al turisme que a la ciutadania. I aquest model respon a la recerca del turisme cultural, un tipus de viatger que està interessat en l’art i el patrimoni històricocultural d’un punt. Greg Richards va assegurar ahir que sense el turisme la majoria d’institucions culturals i museus que hi ha a dia d’avui a Catalunya no serien rendibles, tot i les aportacions que fan les administracions. La principal font d’ingressos de molts equipaments culturals son els visitants. Malgrat tot, hi ha elements que poden generar un rebuig cap a la ciutadania, com per exemple el preu d’entrada d’un museu. Richards creu que si els veïns d’un municipi han de pagar un preu elevat per veure un espai que, a més, està altament freqüentat per turistes genera un rebuig cap als visitants. Tot i això, l’especialista va alertar dels perills que hi ha en la massificació turística. En aquest sentit, considera que si hi ha massa concentració de persones en un sol punt, això acaba repercutint negativament en la manera com els visitants veuen la destinació.En paral·lel, la massificació turística acaba afectant als preus de l’habitatge i això genera més rebuig de la ciutadania. Per això Greg Richards creu que el model òptim és aquell que generi un ambient saludable per als veïns d’una ciutat i això generarà atracció turística, però cal treballar perquè aquesta pressió turística no trenqui l’equilibri.