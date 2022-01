Davant la situació actual de la covid-19 i l’augment en el nombre de casos, l’hospital d’Olot torna a aplicar mesures per evitar la propagació del virus i nous contagis. És per això que la direcció ha decidit suspendre la cirurgia programada que requereix ingrés i es prioritzaran les intervencions sense ingrés. El centre es posarà en contacte amb tots aquells pacients que tenien una intervenció quirúrgica programada i els oferirà una nova data.

D’altra banda, a partir de demà i fins al 24 d’aquest mes se suspèn el programa de cribratge de càncer de mama i, en conseqüència, totes les mamografies que es fan dins aquest marc.

D’altra banda, se suspenen temporalment les visites a les plantes 1, 2 i 3 d’hospitalització a excepció de parteres, menors d’edat, pacients que es troben al final de vida i altres casos que per criteri assistencial es consideri necessari l’acompanyament d’un familiar.

La direcció també recorda que no s’ha de venir a l’hospital si es presenten símptomes compatibles amb la covid-19 o s’ha estat en contacte amb alguna persona amb la malaltia.

Videotrucades als pacients

Per tal de facilitar el contacte entre els pacients i els familiars, es manté el circuit de comunicació mitjançant videotrucades per als pacients que així ho sol·licitin, per tal de posar en contacte les famílies amb el seu familiar ingressat, així com la trucada diària d’informació mèdica a la família.

Vinculat a això, l’hospital va instaurar, a l’inici de la pandèmia, un projecte pilot d’intel·ligència artificial per donar suport a les persones ingressades. El projecte RobRoom es basa en la col·locació de dispositius Alexa a les habitacions de les unitats d’hospitalització i d’alguns controls d’infermeria. El projecte pilot s’ha tirat endavant conjuntament amb l’empresa catalana Yasyt Robotics.

La pandèmia de la covid-19 ha posat en evidència la importància de les noves tecnologies per millorar aquestes situacions de confinament i aïllament, i també de mantenir les relacions i les comunicacions. En aquesta línia, els dispositius instal·lats també permeten als pacients fer videotrucades a les seves famílies i comunicar-se amb l’equip d’infermeria.

La implantació d’aquest projecte va anar precedit d’una formació al personal d’infermeria de les unitats d’hospitalització on actualment hi ha els dispositius. Entre altres aspectes, es va explicar les funcionalitats de les Alexa o el circuit per donar d’alta a les famílies amb pacients ingressats. És un projecte en constant evolució i permet l’adaptació a noves necessitats assistencials.