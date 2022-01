L’expansió de la variant òmicron, altament contagiosa, ha fet accelerar el contagi de les darreres setmanes. De fet, s’estan assolint xifres mai vistes en gairebé dos anys de pandèmia. Segons el darrer balanç, en una setmana ja s’han superat els 14.000 positius a la Regió Sanitària de Girona, dada que s’ha duplicat en catorze dies i tenint en compte que encara no s’havia arribat a aquesta xifra en tots aquests mesos. El dia que se’n van notificar més va ser el 3 de gener amb 2.963 en total, xifra del pic de la cinquena onada. La situació ha arribat a tal punt que en poc més d’un mes, Girona ha registrat una tercera part de tots els casos diagnosticats en gairebé dos anys de pandèmia. Concretament, des de principis de desembre, s’han sumat gairebé 50.000 casos, ja que s’ha passat de 111.000 positius als 160.000 del darrer balanç.

A partir del pont de la Puríssima, es va produir un repunt de contagis destacat que encara s’ha incrementat més durant les festes de Nadal, com a conseqüència de l’augment de la mobilitat i la interacció social. És per això que no s’havia detectat una xifra tan alta de casos en tan poc temps. El 19 de gener del 2021, deu mesos després de l’inici de la pandèmia, Girona assolia els 50.000 primers casos en plena tercera onada. D’altra banda, no es va arribar als 100.000 fins al 23 d’agost, set mesos després. Cal tenir present que, durant la tardor passada, el creixement de positius va ser molt lent i en poc més de tres mesos i mig se’n van detectar uns 10.000. Per tant, el creixement accentuat va venir a partir del desembre, amb rècords absoluts.

El pic encara no ha arribat

A més, segons vaticina Salut, el pic de contagis no arribarà fins d’aquí a una setmana. Així ho va confirmar dissabte el conseller, Josep Maria Argimon. En principi, Catalunya comença un període de transició després de l’alta incidència de la variant òmicron, tot i que va alertar que encara hi ha unes 500 persones ingressades a les UCI per una mateixa malaltia, «una cosa que no havia passat mai». Actualment, vuit de cada mil infectats per covid-19 acaben ingressats a l’hospital, i un d’ells ha d’anar a l’UCI. A l’inici de la pandèmia, la ràtio d’ingressats se situava al voltant dels 40 per cada mil persones, de les quals sis havien d’anar a l’UCI. Alhora, Argimon va destacar que la variant òmicron «té avantatge respecte a la variant delta», tot assenyalant que és més lleu i que té més capacitat de transmissió, fet que pot afavorir la immunitat massiva i natural.

Respecte al nombre d’ingressats, a Girona, ha pujat amb divuit més la darrera setmana però el nombre de crítics va baixant. Segons el darrer balanç n’hi havia 53, cinc menys que el dia anterior. Una altra dada que convida a l’optimisme és que les defuncions per coronavirus s’han reduït a més de la meitat en una setmana i s’ha passat de 28 a 13. Per altra banda, el risc de rebrot va baixar lleugerament després de dies a l’alça tot i que segueix disparat per sobre dels 3.000 punts. Argimon també va descartar fer obligatòria la vacunació obligatòria a Catalunya, tal com han plantejat altres països. Respecte a això, va destacar que Catalunya és un país «on es vacuna molt» i on les baixes xifres de vacunació «no són un problema». «Forçar la situació en un moment on hi ha restriccions crec que és crear un debat que no necessitem», ha defensat. Finalment, els hospitals catalans van sumar ahir 114 pacients més ingressats i el total és de 2.232. A més, ahir hi havia 500 pacients crítics a les UCIs, els mateixos que en el balanç anterior. El Departament de Salut va declarar 12.858 nous casos de covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA, i el total des de l’inici de la pandèmia arriba als 1.421.989.