Meranges no reivindicarà ni farà cap acció per reclamar continuar sent considerat el municipi més alt de Catalunya per l’Institut d’Estadística (Idescat). L’alcalde, Esteve Avellanet, ha considerat un debat estèril que no porta enlloc la demanda de feta pel municipi de Soriguera, al Pallars Sobirà, d’ostentar aquesta distinció per tenir Rubió al seu terme, el poble més alt de Catalunya, situat a 1.687 metres d’alçada. L’Institut d’Estadística de Catalunya situa al capdavant de la llista de municipis més alts del país Meranges amb 1.539 metres, Lles de Cerdanya amb 1.471 metres i Toses, al Ripollès, amb 1.444 metres. Això ha portat l’alcalde de Soriguera, Josep Ramon Fondevilla, a reivindicar el seu municipi com el més alt de Catalunya si es té en compte que Rubió és dins del seu terme. L’alcalde considera que l’Idescat només té en consideració el poble que fa les funcions de capital i creu que per fer aquesta estadística s’hauria de considerar tots els pobles del municipi, i en el cas de Soriguera en són 14. En aquest sentit, a Rubió de fa anys ja hi ha un rètol del Parc Natural de l’Alt Pirineu que indica que «et trobes al poble més alt de Catalunya». Aquest cartell recorda que a més de Rubió hi ha altres pobles a Catalunya que també es troben per sobre dels 1.500 metres.

L’alcalde de Meranges ha considerat amb ironia que «si convé posarem una barraca al Puigpedrós i direm que estem a 2.914 metres... això ens és igual perquè és una fita molt trista, no aporta res». Avellanet ha remarcat que en el seu equip de govern «no perdrem el temps amb ruqueries com aquestes, que és el que son» i ha emfatitzat que ser el municipi més alt de Catalunya no aporta res al poble: «si tot el que tinguéssim fos això, no tindríem gran cosa». Els pobles habitats més alts de Catalunya que segueixen Rubió són; Tor, al Pallars Sobirà, a 1.649 metres, la Bastida de Cerdanya a 1.662 metres, el Port del Comte a 1.644 metres o Montgarri, a la Val d’Aran, a 1.640 metres. L’alcalde de Soriguera ha dit que ser el municipi més alt de Catalunya no deixa de ser un distintiu més que pot portar gent al poble de Rubió, on ja hi ha un jardí de roques, un restaurant i a molt pocs metres el despoblat medieval de Santa Creu de Llagunes, a 1.628 metres, que és el jaciment arqueològic excavat en alçada més gran de Catalunya on hi ha restes de l’edat de bronze, del 1500 aC, restes medievals com ara ceràmica grisa, restes de la Guerra Civil i restes contemporànies com ara coves de pastors. L’alcalde de Soriguera ha conclòs que no es pot determinar quin és el municipi més alt de Catalunya solament prenent la mesura de la capital de municipi. En aquest cas el llistat hauria de ser de les capitals de municipi més altes de Catalunya.