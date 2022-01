La tornada a les aules era imminent, però tot i així «no es va revisar cap protocol de seguretat per a garantir que els centres educatius fossin espais segurs». La portaveu territorial d’USTEC-STES a les comarques gironines, Glòria Polls, recriminava ahir al Departament d’Educació (en complicitat amb el Departament de Salut) que no haguessin revisat els protocols de prevenció i contenció de la pandèmia abans que es fes efectiva la tornada dels alumnes a les aules. Es tractava, segons Polls, de mantenir la reducció de ràtios (que sí que es va aplicar el curs passat, però ara s’ha desestimat); proporcionar mascaretes FFP2 al personal docent, així com també material d’higiene tant a l’equip docent com als alumnes; i revisar el sistema de ventilació dels centres educatius. Una feina que, segons la portaveu del sindicat, no es va fer. «No podem dir que les escoles són espais segurs quan els protocols no s’han revisat», va sentenciar.

«Quan s'estableixen mesures precipitades, no acaba anant bé a ningú, ni als docents, ni als equips directius ni als alumnes», va denunciar Polls. «L’únic que demanavem, tenint en compte la situació d’on venim a finals del primer trimestre amb un augment exponencial de contagis, era revisar els protocols per a garantir la seguretat de tothom, perquè les escoles s’han de mantenir obertes, són necessàries perquè igualen i socialitzen, però amb protocols revisats», va remarcar. A més, Polls va assenyalar que «els protocols de seguretat no només no s’han revisat, sinó que a més s’ha fet un pas enrere amb la flexibilització de les quarentenes» en plena expansió de la sisena onada de la pandèmia. La incertesa i la confusió, protagonistes de la tornada dels alumnes a les aules Qui també va aixecar la veu en aquest sentit va ser CCOO, que va exigir mantenir totes les quarentenes en les etapes d’Educació Infantil i Primària, ja que va qualificar d’«incomprensible» la decisió d’eliminar-les quan hi hagi menys de cinc positius en una aula. En aquest sentit, el sindicat va recordar que s’està en un moment de «màxima incidència» de contagis i va augurar que la decisió aprovada deixarà la comunitat educativa «indefensa». A més, el sindicat va afegir que la decisió de flexibilitzar les quarantenes no va acompanyada de cap mesura extraordinària de prevenció, i va recordar que la població infantil encara no està immunitzada, així com tampoc part del personal docent dels centres educatius, que encara està pendent de rebre la dosi de reforç de la vacuna. A nivell preventiu, el sindicat també va insistir en la necessitat d’aplicar ventilació mecànica i de realitzar tests de detecció entre els contactes estrets de casos positius en els grups bombolla de manera ràpida i senzilla. També va reclamar la posada en marxa de manera efectiva dels comitès de seguretat i salut, en concret de la comissió paritària. A més, va afegir que l’execució i seguiment dels protocols sanitaris als centres educatius s’ha de fer amb rigor i amb l’acompanyament del Departament d’Educació. El sindicat també va reclamar més recursos per a garantir la seguretat tant dels alumnes com del professorat. Una petició a la que també s’hi va sumar la portaveu d’USTEC-STES a les comarques gironines, Glòria Polls, que va reclamar la contractació de més personal per a poder aplicar mesures com la reducció de ràtios. «En l’Educació Secundària Obligatòria la ràtio és de fins a 35 alumes», va sentenciar. «Això fa evident que la normativa és contradictòria, no es poden celebrar trobades socials de més de 10 persones però, per contra, en una classe hi poden haver-hi 35 alumnes». La saturació dels CAPs dificulta la tramitació de les baixes dels docents