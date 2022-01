La doctora Sara Rodríguez ha estat nomenada directora de Centre de l’atenció especialitzada i sociosanitària de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS). Rodríguez, que es va incorporar al nou càrrec ahir, assumia fins ara la direcció de l’atenció primària de l’IAS i de l’ICS Girona. La direcció de centre és una funció que fins ara assumia la gerència, amb Joaquim Casanovas al capdavant. A més, es tracta d’un càrrec que prèviament havia ocupat l’actual gerent de la Regió Sanitària de Girona, Miquel Carreras.

Rodríguez (Ourense 1965) és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat del País Basc (1989), especialista en Medicina Familiar i Comunitària per la Unitat Docent de l’MFiC de Bizkaia (1984) i Màster en direcció d’Institucions Sanitàries per la Universitat de Barcelona.

La nova directora de Centre compta amb una llarga trajectòria professional, tant en l’àmbit de l’assistència com en el de la gestió. Va exercir com a metgessa d’urgències des del 1995 i fins al 2000 a l’hospital de Figueres, l’hospital Doctor Josep Trueta de Girona i l’hospital de Palamós. Posteriorment, entre el 2000 i el 2007, va treballar com a metgessa a l’atenció primària a l’empresa Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), on va assumir diferents responsabilitats de gestió clínica i organitzativa (directora de l’Àrea Bàsica de Salut la Bisbal d’Empordà, directora d’Atenció Primària de SSIBE i coordinadora de la seva Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària). L’any 2007 es fa càrrec de la direcció d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) a Girona, funció que desenvolupa fins a l’any 2011, en què és nomenada gerent territorial de l’ICS Girona. L’any 2012 és nomenada directora d’atenció primària de l’ICS Girona, càrrec que ocupa fins a l’actualitat, assumint des del 2014 la direcció de l’Atenció Primària de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), en el marc de l’aliança estratègica de l’IAS amb l’ICS Girona.

La doctora Rodríguez també ha col·laborat en diferents cursos de postgraus i màsters vinculats a la gestió sanitària, així com en comunicacions, ponències i diferents publicacions.

El doctor Esteve Avellana, fins ara director adjunt de l’atenció primària a Girona rellevarà Rodríguez i en serà el nou director.

La resta de càrrecs d’aquest àmbit es mantenen, de moment, com fins ara. D’aquesta manera, al capdavant de la direcció mèdica d’atenció especialitzada hi ha Josep Costa i en la direcció d’infermeria hi ha Núria Batlle.