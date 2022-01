Els equips directius dels centres educatius gironins es van trobavar ahir amb un problema afegit: la impossibilitat de tramitar les baixes dels mestres i professors que han donat positiu en covid-19 al llarg dels darrers dies.

És el cas, per exemple, de tres docents de l’Escola Migdia de Girona. «Costa molt que els facin la baixa, encara no ens l’han pogut enviar, i nosaltres sense baixa no podem reportar res ni tenim dret a substitut», va reclamar ahir el seu director, Josep Moret. I és que el compromís del Departament d’Educació de cobrir les baixes reportades pels centres en un termini de vint-i-quatre hores, ara es veu estroncat per un tràmit que no arriba a temps. «Suposo que davant d’aquesta situació no ens poden deixar tirats», confiava Moret. Però aquesta no és una excepció. A l’Escola Josep Dalmau Carles de Girona la radiografia és idèntica. «Se’ns ha promès que les baixes es cobriran des del primer dia però l’única realitat és que les baixes no arriben perquè els Centres d’Atenció Primària estan saturats», va assenyalar un representant de l’equip directiu del centre. Aquesta reducció de personal docent (amb 6 mestres de baixa sobre un total de 34) els ha obligat a renunciar a «especialitats i desdoblaments d’assignatures». Però els nomenaments diaris, va confessar, els donen oxigen per a poder conviure, o sobreviure, a una situació que ja van qualificar de «caòtica».

Nomenaments exprés

Malgrat tot, els equips directius aplaudien ahir la mesura dels nomenaments exprés. I és que a la província de Girona, dels 9.317 docents en actiu a la xarxa de centres públics, des del passat divendres 7 de gener s’han designat un total de 239 places vacants. En concret, el mateix divendres es van aprovar 72 nomenaments (6 dels quals no es van cobrir) i ahir 167 (dels quals 12 tampoc es van cobrir per tractar-se de perfils especialitzats en música, francès, alemany i llengües clàssiques). Els 155 nous docents s’incorporaran avui als centres gironins d’Educació Primària i Secundària per a cobrir les baixes reportades. La causa d’aquestes baixes, però, és d’origen múltiple i no corresponen exclusivament a malalts de covid-19.

De fet, Girona va ser ahir la quarta demarcació amb més nomenaments designats, després del Maresme-Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat.