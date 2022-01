La Policia Local de Banyoles ha detingut un lladre reincident per un delicte continuar de robatori amb força a l'interior de vehicles. Es tracta d'un jove de 28 anys amb antecedents per fets similars a qui van enxampar 'in fraganti' diumenge a la nit. Els agents havien muntat un dispositiu de vigilància i prevenció després que en la darrera setmana s'haguessin produït diversos robatoris. En tots els casos, el lladre utilitzava el mateix 'modus operandi': trencava el vidre d'una de les finestres o forçava una porta per accedir-hi i endur-se tot tipus d'objectes. En una inspecció posterior a la detenció, la policia va descobrir que havia intentat obrir tres cotxes, que tenien danys considerables.