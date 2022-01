El Departament d'Educació compleix. I és que la promesa del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, de cobrir totes les baixes de curta durada amb nomenaments diaris per a garantir la continuitat de l'activitat acadèmica presencial i pal·liar els efectes de l'allau de baixes comença a agafar forma i ja es tradueix en l'arribada de substituts als centres educatius.

En concret, segons dades del departament d’Educació, ahir a la província de Girona es van aprovar un total de 190 nomenaments. I és que des de l'entrada en vigor de la mesura extraordinària, la xifra de nomenaments diaris no ha parat de créixer. Si el 7 de gener s’anunciaven un total de 72 nous nomenaments (una xifra «similar a la d’una jornada habitual de nomenaments», segons va detallar la portaveu territorial del sindicat USTEC-STES a les comarques gironines, Glòria Polls), el 10 de gener se’n van aprovar 167 i ahir, 190 (una xifra que s’eleva a 271 segons el sindicat). Amb tot, ja són 510 els nomenaments que han entrat en vigor a la província de Girona des de l’anunci de la mesura exprés.

Fins el 21 de gener, recorda Polls, el departament d’Educació s’ha compromès a anunciar nomenaments diaris. D’aquesta manera, es volen cobrir totes les baixes iguals o superiors a 5 dies (fins ara es cobrien les d’una durada de 7 dies o més). Al mateix temps, el departament també va anunciar que durant els propers dies també podrà fer nomenaments excepcionals d’urgència en el cas de centres educatius amb més de 3 baixes inferiors a 5 dies, i amb l’objectiu de minimitzar les possibles baixes del professorat, hi haurà nomenaments diaris per via telemàtica durant aquesta setmana i la vinent.

El creixement exponencial de noves vacants és, al mateix temps, un mirall de l’expansió de la variant òmicron entre el personal docent. En aquest sentit, la portaveu territorial del sindicat USTEC-STES a les comarques gironines va recordar que «el departament d’Educació ha d’aprovar mesures perquè els docents no emmalalteixin enlloc de mesures per a cobrir les seves baixes».

En el conjunt de Catalunya, segons dades del departament d’Educació, hi ha un total de 6.610 membres del personal dels centres educatius (enter docents, PAS i PAE) positius en covid-19. Per a pal·liar la situació, el departament d’Educació va nomenar ahir un total de 1.568 mestres i professors arreu del territori, que s’incorporaran al llarg del dia d’avui a les aules. Per demarcacions, Girona és la tercera pronvíncia amb més nomenaments, després del Maresme-Vallès Oriental (252) i el Vallès Occidental (243).

Una declaració autoresponsable per a cursar la baixa El Conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va fer ahir una crida a la Seguretat Social perquè es pugui cursar la baixa laboral per covid «de manera excepcional» amb una declaració d’autoresponsabilitat. El conseller de Salut va argumentar que així s’agilitzarà el procés i es contribuirà a descongestionar l’Atenció Primària. Amb tot, Argimon va recordar que aquest sistema és el que s’utilitza «de manera excepcional» al Regne Unit, però va lamentar que la Seguretat Social no estigui per la labor. Tot plegat en un context de baixes de docents en plena sisena onada de la pandèmia, una onada, però, que preveu que arribi al punt màxim d’aquí a deu dies. ACN/BARCELONA

Francès, alemany, grec, llatí i informàtica: les assignatures amb menys professors

Dels 510 nous nomenaments aprovats a la província de Girona entre el 7 i l'11 de gener, un total de 46 no s'han pogut cobrir. Els motius: la falta d'especialistes i els nomenaments de terços de jornada. Les assignatures de francès, alemany, llengues clàssiques (grec i llatí) i informàtica són, en el cas d'Educació Secundària, les matèries que compten amb menys docents especialistes. «No hi ha prou docents a la borsa perquè es puguin cobrir aquestes especialitats», assenyala la portaveu territorial del sindicat USTEC-STES a les comarques gironines, Glòria Polls. Aquesta és, segons Polls, una tendència que es manté al llarg del curs escolar. «Durant tot el curs falten docents, però ara la demanda es fa evident perquè si els pocs docents especialistes que queden es posen malalts, les vacants ja no es poden cobrir». Al mateix temps, l’especialitat de música també passa per moments amargs, amb pocs docents que s'hi vulguin dedicar en l'etapa d'Educació Primària. Els nomenaments de terços de jornada, segons Polls, són l’altre culpable. «Són contractacions molt precàries i això fa que la gent refusi el nomenament». En aquest sentit, la portaveu territorial del sindicat reclama que «reivindiquem que els terços de jornada desapareguin i que s’acabin convertint en mitja jornada».

Un accés menys restrictiu

En paral·lel, sosté Polls, el màster de formació del professorat (obligatori per a impartir classes en les etapes d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional) «és molt car i molts docents no el poden pagar». A més, assenyala que «el departament d’Educació hauria de facilitar l'accés a la borsa, aplicant un altre sistema que no passi per el màster com assignatures enfocades a la pedagogia».

Una tendència en auge

Des del primer nomenament exprés, les places desertes s’han anat eixamplant dia a dia, passant de sis (7 de gener) a dotze (10 de gener), fins a 28 vacants sense cobrir en la darrera actualització d’ahir. Un escenari que, segons la portaveu territorial del sindicat USTEC-STES a les comarques gironines, Glòria Polls, «no es podrà sostenir perquè si ja falten 28 docents per a cobrir les places, què passarà avui o demà?».