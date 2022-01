Fa setmanes que l’explosió de contagis ha portat Salut a prendre mesures per reduir, encara més, l’activitat covid-19 als centres d’atenció primària. Amb l’entrada a la fase de mitigació II, es va deixar de testar els contactes estrets asimptomàtics (tant amb tests d’antígens com amb PCRs), excepte per l’estudi de casos seleccionats per part de Vigilància Epidemiològica. Això ha provocat que moltes persones que presenten símptomes compatibles amb la covid-19 hagin optat per fer-se un autotest comprat a les farmàcies. El problema, però, és que si dona positiu, cal comunicar el resultat perquè consti a l’historial clínic i no és fàcil accedir a l’atenció primària tenint en compte la saturació que pateix el sistema.

És per això que, des de fa una setmana, Salut ha recorregut als farmacèutics i els ha atribuït més funcions per tal de no congestionar, encara més, els CAPs. D’aquesta manera, persones que es facin un autotest i el resultat doni positiu, poden comunicar-ho a una sèrie de farmàcies acreditades perquè els professionals puguin registrar el positiu al portal La Meva Salut i iniciar el circuit establert. «Tot i que el nombre de farmàcies acreditades per fer aquest servei ha augmentat, és cert que hem patit una sobrecàrrega important», ha admès la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre, a aquest diari, qui ha detallat que les línies telefòniques s’han «col·lapsat» per l’augment de trucades d’usuaris que han notificat que són positius.

Aleixandre afegeix que aquesta situació «s’agreujarà» amb el retorn a les escoles, ja que tots els alumnes que siguin contactes estrets d’un positiu poden fer-se un test gratuït a les farmàcies de forma més «directa» que abans de les vacances de Nadal. Malgrat tot, considera que aquesta col·laboració amb Salut és «necessària» per tal de descongestionar el sistema tenint en compte la manca de professionals sanitaris. A més, també ha posat en valor la tasca dels farmacèutics i recorda que, abans de la pandèmia, les farmàcies gironines havien iniciat una prova pilot de vacunació contra la grip, i en aquest cas, eren infermeres que es desplaçaven als establiments per injectar les dosis. «El projecte s’havia de seguir desenvolupant però amb l’arribada de la covid-19 es va frenar», lamenta Aleixandre.

«Cal regularitzar els preus»

Respecte a la decisió del govern espanyol de fixar un preu màxim dels tests d’antígens, Rosa Núria Aleixandre considera que era «molt necessari» i afirma que els preus elevats que hi ha hagut s’han originat per la manca d’estoc. Altres fonts de la junta de govern del col·legi de Girona atribueixen l’augment dels preus als importadors de les proves, i no pas als distribuïdors. Els fabricants han arribat a quadruplicar els preus en pocs mesos i s’hi afegia la problemàtica de la manca del producte davant l’alta demanda. Paral·lelament, des del Col·legi recorden que hi ha hagut «empreses oportunistes» que s’han beneficiat dels tests d’antígens a través d’una via «il·legal». Finalment, Aleixandre rebutja la distribució de les proves a altres establiments que no siguin farmàcies, tal com es fa altres països, perquè no se’n podria garantir la fiabilitat. La presidenta del Col·legi a Girona recorda el cas recent de tests d’autodiagnòstics que l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha retirat per donar falsos positius.