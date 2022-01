Dia rere dia es confirma la gravetat de la situació epidemiològica respecte al contagi de la covid-19. Prova d’això és que tots els registres segueixen batent rècords, tant de casos diaris com de pressió assistencial a l’atenció primària. Una de les dades més preocupants i que indiquen que la covid-19 no dona treva és la positivitat de les proves. De fet, el percentatge màxim per mantenir el contagi controlat és del 5%, segons l’Organització Mundial de la Salut. És a dir, que cinc de cada cent proves surtin positives. La taxa, actualment, arriba fins al 28% i es tracta de la dada més elevada de la pandèmia. Aquestes proves poden ser PCRs o tests d’antígens registrats des de Salut. La situació s’agreuja en el cas dels tests d’antígens, ja que la positivitat arriba al 43%.

Malgrat tot, el nombre de positius diagnosticats a través d’aquest test ha baixat tot i que la dada no transmet del tot la realitat, tenint en compte que es fan molts autotests i pot ser que hi hagi positius que no es notifiquin o bé que se’n comuniquin de falsos. D’altra banda, una xifra que sí que segueix millorant és la transmissió del contagi (Rt). Aquest indicador és una mesura empírica per avaluar la velocitat de propagació d’una epidèmia. Calcula la mitjana de persones que pot contagiar un infectat per coronavirus. Per tal de mantenir la pandèmia controlada hauria de situar-se per sota d’1 i ahir la xifra era d’1,17, mentre que la setmana passada era d’1,45. Finalment, després de baixar, el nombre de pacients crítics va tornar a créixer fins a 60.