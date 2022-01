L’associació Empordà Turisme ha decidit obrir-se a nous associats del Baix Empordà. Fins ara, l’entitat comptava amb 180 socis de l’Alt Empordà, entre els quals hi ha empresaris de restauració, hostaleria i també institucions, com el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, diversos ajuntaments, la DO Empordà i els parcs naturals de l’Alt Empordà. El gerent d’aquesta entitat, Esteve Guerra, ha assegurat que l’objectiu és «unir esforços i escoltar totes les sensibilitats» per promocionar de forma conjunta el territori. «La gent ve a l’Empordà», ha assegurat el gerent i per això creu que cal que alt i baix s’uneixin per difondre el territori. El gerent d’Empordà Turisme ha assegurat que es generen «moltes sinèrgies» entre les dues comarques.

El 2004 es va crear l’associació Empordà Turisme. Es tracta d’un organisme que uneix empresaris i institucions de l’Alt Empordà amb l’objectiu de difondre’l. Dins d’aquesta entitat hi ha actors molt diferents, ja siguin propietaris d’hotels, la DO Empordà, restauradors, ajuntaments, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i també les direccions dels dos parcs naturals que hi ha. Després de més de 15 anys de vida, però, la pandèmia ha posat de manifest la utilitat de treballar juntament amb altres entitats del Baix Empordà per promocionar conjuntament el territori. Arran de la covid-19, Empordà Turisme i els consells comarcals de l’Alt i el Baix Empordà i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona van engegar les campanyes Jo em planto a l’Empordà i Esperit Empordà. Aquestes dues accions van aconseguir una alta presència als mitjans i això s’ha traduït en unes bones dades d’ocupació. Per Guerra, això demostra que la crisi de la covid-19 ha suposat «una oportunitat» perquè ha posat de manifest «la necessitat d’anar units» entre les dues comarques. De fet, el gerent ha assegurat que els turistes generen «moltes sinèrgies» entre les dues comarques. «Una persona que es queda a dormir a Albanyà (Alt Empordà) és fàcil que vagi a visitar Begur (Baix Empordà)», ha apuntat. De fet, Guerra ha assegurat que «la gent ve a l’Empordà» i no es qüestiona en quina de les dues comarques es mou. Per això, des d’Empordà Turisme creuen que «no tenia sentit» que cada una fes «petites campanyes» de promoció, quan en el fons es pot actuar de forma conjunta per arribar «més lluny». Ara, l’assemblea d’Empordà Turisme ha acordat obrir-se a associats del Baix Empordà. Confien arribar als 300 membres d’aquí a dos anys. Contra la desestacionalització Una de les prioritats per a Empordà Turisme és aconseguir visitants fora de la temporada d’estiu. En aquest sentit, Guerra ha destacat que cada vegada hi ha unes temperatures més suaus al maig i al setembre i octubre. Per aquest motiu, creu que cal atraure visitants durant aquests mesos i aconseguir que els establiments treballin més mesos fora de l’estiu.