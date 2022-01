El ple de Setcases (Ripollès) votarà una moció de censura contra l'alcaldessa Anna Vila (ERC) el pròxim 24 de gener al migdia. L'han presentada els dos regidors no adscrits que van deixar l'equip de govern el març i el maig de l'any passat –Joan Casadevall i Núria Vila- i un dels dos regidors del PSC Carlos Fernández. L'escrit es va presentar aquest dilluns amb Casadevall com a candidat. L'Ajuntament està format per cinc regidors i Vila governa en minoria. Serà la segona moció de censura d'aquest poble de 170 habitants en els últims quatre anys. Vila ja va ser alcaldessa l'anterior mandat després de fer fora el llavors alcalde, Carlos Fernández, amb la moció de censura de l'1 de desembre del 2017 i sense la presència de Fernández.

Segons fonts de l'Ajuntament, el secretari està fent l'informe jurídic sobre la viabilitat i legalitat de la moció, que ja queda convocada per llei el 24 de gener a les dotze del migdia, complint amb els terminis establerts. Es preveu que el ple extraordinari sigui presencial. Quan els dos regidors van sortir del govern, l'alcaldessa va admetre que hi havia hagut «tibantors» entre els regidors del seu partit i dificultats per trobar el moment de quedar. També creia que faltava entesa, però negava haver actuat de forma «unilateral» com els regidors sortints li retreien. Després de mesos de governar en minoria, tres dels quatre regidors a l'oposició han presentat oficialment la petició de moció de censura amb Joan Casadevall com a candidat. L'alcaldessa no ha volgut fer declaracions.