Davant del retorn presencial dels alumnes catalans a les aules, el Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya va reiterar ahir la seva demanda d’incorporar infermeres escolars als centres educatius.

«La figura de la infermera escolar ha estat sempre essencial, però ara més que mai. Fa anys que reivindiquem que els docents no poden assumir tasques sanitàries per les que no estan qualificats, però amb l’aparició del coronavirus, se’ls està exigint una responsabilitat encara més gran», van manifestar.

Es tracta d’una petició compartida amb el sindicat USTEC-STES, que fa anys que reclama la presència d’infermers als centres educatius catalans. «La figura de la infermera escolar és necessària per a donar resposta a les necessitats mèdiques dels alumnes i poder-los atendre de manera adient», va remarcar ahir la portaveu territorial a les comarques gironines, Glòria Polls.

De diabetis a sondes urinàries

«Dins les aules de les escoles ordinàries (les que no són considerades d’educació especial), hi ha nens i nenes amb diverses patologies, des d’alumnes amb diabetis, epilèpsia, al·lèrgies greus, nens que requereixen sondes urinàries i fins i tot alumnes amb mobilitat reduïda que necessiten atenció mèdica», va afirmar Polls. A més, també va afegir que «tot i que tenim la voluntat d’atendre a tothom, no tenim els coneixements mèdics per a poder-ho fer bé». En aquest sentit, va denunciar que «el grau de responsabilitat que hem d’assumir quan atenem un alumne amb aquestes necessitats és molt elevat». Per a fer-hi front, Polls va insistir en que «no existeix cap formació ni assessorament més enllà del curs de primers auxilis».

La pandèmia, segons Polls, ha accelerat aquesta petició, però «al llarg dels darrers anys la figura d’un infermer o infermera s’ha fet cada vegada més evident perquè s’han incrementat molt, sobretot, els casos d’alumnes diabètics».