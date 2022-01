El Consell Comarcal del Baix Empordà ha lamentat i rebutjat «de ple» la proposta «d’absorció» llançada per l’associació Empordà Turisme i la titlla «d’error». En un comunicat, l’ens recorda que la gestió turística de la comarca ja «funciona» a través de la Comissió Turística del Baix Empordà i que l’associació s’ha «precipitat» amb l’anunci. «Així no es fan les coses entre socis que hauríem de treballar lleialment», assegura el conseller de Turisme, Xavier Dilmé. «Les coses les han fet com si s’estigués plantejant una absorció, no una col·laboració, ja que no hi ha hagut diàleg previ i s’ha optat pels fets consumats», afegeix.

«N’hauríem de parlar abans» En aquest sentit, Dilmé es pregunta què dirien a l’Alt Empordà si s’hagués fet a la inversa. «Enlloc està escrit que el seu model de coordinació turística comarcal sigui millor que el nostre o que sigui el seu el que hàgim de compartir les dues comarques, en tot cas n’hauríem de parlar abans, no?», insisteix. L’anunci el va fer l’associació aquest dimarts en una nota de premsa assegurant que l’objectiu passava per «unir esforços i escoltar totes les sensibilitat» per tal de promocionar el territori de forma conjunta.