Mentre els centres de la xarxa pública catalana aplaudeixen la mesura extraordinària del departament d'Educació de nomenar docents cada vint-i-quatre hores, els equipaments concertats afronten uns dies crítics. I és que amb els nomenaments diaris per a pal·liar l'allau de baixes de mestres i professors que diàriament aprova el departament d'Educació (un total de 592 docents a la província de Girona entre el 7 i el 12 de gener) el que estan fent, segons revelen els equips directius dels centres concertats, és desproveir de docents als respectius centres educatius. En aquest sentit, el director de Secundària i Batxillerat de l’Escola Vedruna de Palamós, Xavier Roura, va assenyalar ahir que el departament d’Educació està «desvestint un Sant per a vestir-ne un altre». I és que per a cobrir les baixes dels mestres i professors positius de covid-19, els centres de titularitat no pública s’alimenten de borses de treball pròpies. «Per a trobar substituts hem hagut d’anar trucant als candidats que teníem a la nostra borsa de treball un per un» (en aquest cas, la borsa està gestionada per la Fundació Vedruna). Però dels cinc substituts que es van incorporar dilluns a l’Escola Vedruna de Palamós, dos ja han presentat la seva renúncia després de ser nomenats pel departament d’Educació. «En el fons és normal perquè són docents joves que fa poc que han acabat els estudis i si no accepten la plaça quan els criden, els tornen a posar al final de la cua», va explicar Roura. «Ara tothom està pendent de poder accedir a l’escola pública perquè és l’oportunitat de poder entrar a la roda, però això per nosaltres suposa un greu problema perquè ens quedem sense docents», va afegir.

I les renúncies, a més, són d’un dia per l’altre. «L’únic que ens queda és creuar els dits perquè aquesta tendència no vagi a l’alça, perquè ens posa en una situació molt complicada». Una visió compartida amb el director de La Salle Figueres, Juanjo Rodríguez, que va assegurar que els nomenaments de l’escola pública els posen «contra les cordes perquè el dia que s’esgotin els docents disponibles per a cobrir les baixes, i tenint en compte que gairebé tothom està apuntat a llistes, nosaltres ens quedarem sense professors per a cobrir les baixes dels nostres docents». Des de la Fundació Escola Cristiana, que aglutina 395 centres educatius d’arreu de Catalunya, també es van mostrar preocupats per l’allau de nomenaments. «Ens fa patir que al llarg dels propers dies molts docents de la nostra borsa interna marxin perquè el departament d’Educació els ofereix treballar en centres públics». A més, van sentenciar que «arribarà un moment en què ens quedarem sense docents a Catalunya per l’allau de substituts que s’estan nomenant aquests dies». A la recerca de «vigilants» L’allau de baixes provoca, segons Xavier Roura, que es necessitin vigilants, més enllà de docents. «Hem de garantir la supervivència, i això fa que hàgim de cobrir baixes d’Educació Física amb professors que habitualment imparteixen Ciències Socials». Amb tot, els centres concertats de la província de Girona exigeixen més facilitats per a poder conviure amb la fuga de docents. De moment, Roura va assenyalar que se’ls ha donat la possibilitat de poder comptar, com a substituts, amb alumnes que estiguin cursant el màster de formació del professorat. «De moment, ens soluciona el problema», va sentenciar. 82 substituts s’incorporen avui als centres gironins El departament d’Educació va nomenar ahir 82 nous docents a la província de Girona, que s’incorporaran avui a les aules. Amb aquests ja són 592 els substituts nomenats als centres gironins per a garantir l’activitat acadèmica presencial. Segons dades de l’USTEC, el 46% dels nomenaments de Secundària no s’han cobert i s’ha detectat, a més, manca de professors de Literatura Catalana. Més de 4.200 confinats a les aules de les comarques de Girona La província de Girona va registrar ahir 4.243 persones confinades als centres educatius, entre alumnes i personal docent. El Gironès encapçala el rànquing amb un total de 1.327 persones confinades. L’Institut Narcís Xifra de Girona és el centre que registra més persones confinades, amb 62, i 70 positius notificats en els darrers 10 dies. L’Alt Empordà és la segona comarca amb més incidència i en el tercer dia de tornada a les aules ja va concentrar un total de 858 persones confinades. Les Escolàpies de Figueres és el centre amb més afectació, amb 119 persones confinades i 20 positius acumulats. D’aprop la segueix La Selva amb 769 persones confinades. En aquest sentit, l’Institut de Santa Coloma de Farners va reportar ahir, a través de l’aplicació Traçacovid, un total de 60 confinats i 35 positius en els darrers 10 dies. Després se situa el Baix Empordà, que ahir va reportar un total de 557 persones confinades. El centre amb més afectació és l’Escola Vedruna de Palamós, amb 38 persones confinades i 29 positius notificats en els darrers 10 dies. Després se situa La Garrotxa amb una xifra total de 305 persones confinades. L’Institut de La Garrotxa d’Olot, per la seva banda, és el centre amb més incidència, amb 55 confinats i 45 positius en els darrers 10 dies. Per la seva banda, el Pla de l’Estany va registrar 249 persones confinades. En el tram final de la llista se situen el Ripollès, amb 115 persones confinades i La Cerdanya, amb 63 confinats.