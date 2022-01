Un total de 41 residències de la Regió Sanitària de Girona tenen casos de coronavirus entre els usuaris i/o treballadors, segons el darrer balanç de Drets Socials. D’aquestes, 25, tenen brots de covid-19 i estan catalogades com a vermelles. Les 60 restants són verdes, és a dir no tenen cap positiu. D’aquesta manera, del total de 110 residències de Girona, gairebé una quarta part tenen brots. En el conjunt de Catalunya, un total de 373 centres residencials de serveis socials tenen a dia d’avui algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents. En concret, 283 residències de gent gran, 44 centres de persones amb discapacitat, 8 centres residencials de salut mental, i 38 centres del grup d’altres tipus de recursos residencials, com centres d’infància, per a persones en risc d’exclusió i d’altres.

Hi ha 1.618 persones residents que són casos confirmats de covid-19 (el 2,7% del total). Al llarg de la darrera setmana, hi ha hagut 25 defuncions per covid-19, mentre que hi ha hagut 80 ingressos hospitalaris de persones residents. Pel que fa als professionals, 2.080 han donat positiu (4,4% del total) els últims 14 dies; hi ha 4 persones treballadores ingressades. El 97,5% de les persones que viuen en centres residencials estan vacunades amb la primera dosi, i el 96,9% tenen la pauta completa. El 95,3% de les persones que viuen en residències de gent gran ja han rebut la dosi de reforç. Pel que fa als treballadors i treballadores, el 92,7% ha rebut la primera dosi i el 92,2%, la pauta completa. Del total de 1.023 residències de gent gran de Catalunya, hi ha 258 centres (el 25,21%) que estan en color vermell. Per contra, 416 centres (el 40,66%) es troben en color verd, això és sense cap cas de covid-19. La resta de centres, 349 (el 34,11%), són taronges.